L’Ozempic aiuta anche a smettere di fumare? Il farmaco contenente il semaglutide , utilizzato per la lotta all’obesità e al diabete, avrebbe dato dei risultati promettenti anche nell’aiutare ad eliminare la dipendenza da tabacco, così come si legge sul sito di Forbes.

A scoprire queste nuove particolarità “quasi miracolose” dell’Ozempic sarebbe stato uno studio che è stato pubblicato in questi giorni sulla rivista Annals of Internal Medicine. Nello stesso viene evidenziato che i pazienti affetti da diabete 2 che si stava curando con Ozempic o in generale con farmaci a base di semaglutide, avrebbero ottenuto dei risultati migliori nel contrasto alle sigarette al tabacco rispetto agli altri che invece utilizzavano altri farmaci, una conclusione decisamente interessante.

OZEMPIC AIUTA A SMETTERE DI FUMARE? COSA ‘ EMERSO DA UN RECENTE STUDIO

A realizzare questo studio sono stati i ricercatori della Case Western Reserve University in Ohio e del National Institute on Drug Abuse, soffermandosi appunto sull’incidenza del semaglutide sulla dipendenza da tabacco, e confrontando il medicinale con altri sette farmaci anti diabate, attraverso l’analisi delle cartelle cliniche di circa 223mila persone, tutti americani, che assumevano i farmaci nel periodo 2017-2023. Ne è emerso che il semaglutide è stato associato a un “rischio significativamente inferiore di incontri medici” in merito alle cure correlate alla dipendenza da tabacco.

Chi assumeva l’Ozempic aveva molte meno possibilità di sottoporsi a delle cure per smettere di fumare rispetto a coloro che assumevano altri farmaci GLP-1 (la stessa classe del semaglutide) ma anche insulina e metformina. I risultati, come spiegano gli stessi ricercatori, non certificano con estrema certezza che chi assumeva Ozempic e semaglutide smetteva al 100% di fumare, ma è evidente che i pazienti che si curavano con il farmaco hanno avuto maggiore successo nel concludere la dipendenza dal tabacco.

OZEMPIC AIUTA A SMETTERE DI FUMARE? SERVONO ALTRI STUDI MA I PRIMI RISULTATI…

Serviranno quindi degli studi clinici senza dubbio più rigorosi per verificare se Ozempic e Wegovy possano essere utilizzati per aiutare le persone a smettere di fumare, ma in ogni caso si tratta di un primo importante step che potrebbe spingere nella direzione indicata dalla studio. Le aziende sono a conoscenza di questi risultati e stanno esplorando in maniera sempre più concreta le potenziali proprietà anti dipedenza del semaglutide, a cominciare dall’Ozempic: chi dovesse riuscire a scoprire un farmaco davvero efficace contro il fumo, ma anche la droga o l’alcol, potrebbe potenzialmente guadagnare biliardi di dollari nel giro di breve tempo.

Difficile comunque capire come mai i farmaci appartenenti alla categoria GLP-1 aiutino a contrastare le dipendenza, ma per i ricercatori è probabile che il farmaco prenda di mira le aree del cervello che controllano i desideri, come ad esempio cibo, tabacco, alcol e droga, bloccando quindi la dipendenza sul nascere.