Paco Rabanne, morto stilista: aveva 88 anni/ Puig “Ha influenzato per sempre la moda”

È morto Paco Rabanne, il designer di origine spagnolo il cui vero nome era Francisco Rabaneda Cuervo e creatore di profumi di successo. A confermare la notizia del decesso è stato il gruppo spagnolo Puig, che controlla la casa di moda Paco Rabanne e il business dei profumi. In un comunicato, Puig ha espresso il proprio rammarico per la morte del designer di moda e profumi. La collaborazione era iniziata alla fine degli anni ’60 quando Antonio e Mariano Puig, membri della seconda generazione dell’azienda di famiglia Puig, fecero visita a Rabanne nei suoi uffici vicino alle Folies Bergère di Parigi.

Si è così instaurato un rapporto duraturo tra Parigi e Barcellona. L’artista, che aveva 88 anni e fu definito il “metallurgico della moda” da Coco Chanel perché usava il metallo nelle sue creazioni di moda, si trovava nella sua casa Portsall, nel dipartimento del Finistère, in Bretagna (Francia), secondo quanto riportato da Vanity Fair Francia. Il mondo della moda è, dunque, in lutto per la morte di uno dei suoi stilisti più importanti.

“PACO RABANNE HA RESO MAGNETICA LA TRASGRESSIONE”

Calandre, il profumo pionieristico creato nel 1969, è stato il primo prodotto a essere lanciato in Spagna, Francia e Stati Uniti, aprendo la strada allo sviluppo internazionale dell’azienda e a una collaborazione fruttuosa, fiduciosa e duratura con lo stilista. «Paco Rabanne ha reso la trasgressione magnetica: chi altro poteva indurre le eleganti donne parigine a chiedere a gran voce abiti fatti di plastica e metallo? Chi altro, se non Paco Rabanne, poteva immaginare un profumo chiamato Calandre (che significa ‘griglia dell’auto’) e trasformarlo in un’icona della femminilità moderna? Questo spirito radicale e ribelle lo contraddistingue: c’è un solo Rabanne», ha dichiarato Jose Manuel Albesa, presidente della divisione Beauty and Fashion di Puig. «Con la sua scomparsa, ricordiamo ancora una volta la sua enorme influenza sulla moda contemporanea, uno spirito che vive nella Maison che porta il suo nome», ha aggiunto. Paco Rabanne era noto per i suoi disegni tessili, oltre che per il suo marchio di profumi. Tra i riconoscimenti ricevuti ci sono la medaglia d’oro delle Belle Arti spagnole e il Premio Nazionale di Design della Moda 2010.

