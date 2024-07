Christina Sandera, morta la compagna di Clint Eastwood: aveva 61 anni/ “Mi mancherà molto”: l’addio del divo

Grave lutto per Clint Eastwood: è morta la compagna di lunga data Christina Sandera. Ad annunciarlo è stato lo stesso divo di Hollywood a The Hollywood Reporter e TheWrap, senza però rivelare la causa del decesso. «Christina era una donna adorabile e premurosa e mi mancherà molto», ha dichiarato l’attore. Christina Sandera aveva 61 anni ed era legata da tempo a Clint Eastwood, con cui erano riusciti a mantenere la loro relazione privata negli ultimi dieci anni, fatta eccezione per le apparizioni occasionali a eventi di alto profilo come alcune prime.

Bob Newhart, morto l'attore di The Big Bang Theory/ Addio al professor Proton, aveva 94 anni

La coppia fece il suo debutto sul red carpet agli Oscar 2015, ma un anno prima Us Weekly aveva pubblicato lo scoop della relazione tra Clint Eastwood e Christina Sandera, che sarebbe stata una dipendente dell’hotel e ristorante Mission Ranch di proprietà dello stesso Eastwood a Carmel, in California. Sei mesi dopo, l’attore finalizzò il divorzio dalla seconda moglie, l’ex giornalista televisiva Dina Eastwood, dopo 17 anni di matrimonio. La prima moglie è Maggie Johnson, che sposò nel 1953 e da cui divorziò nel 1984.

Hassani Shapi è morto: attore volto delle fiction tv italiane/ Edoardo Leo ne dà notizia: "Sono sconvolto"

L’AMORE RISERVATO TRA CLINT EASTWOOD E LA COMPAGNA CHRISTINA SANDERA

La coppia ha calcato l’ultimo red carpet insieme nel 2019, anno a cui risalgono le ultime immagini pubbliche: era il novembre 2019 ed erano all’AFI Fest di Hollywood, in California. Christina Sandera non faceva parte del mondo dello spettacolo e non è mai diventata la moglie di Clint Eastwood, che però era molto legato alla donna, così come i suoi otto figli, infatti il New York Post riferisce la compagna che era stata accolta a braccia aperte da loro. La grande famiglia allargata si era riunita per il 90esimo compleanno dell’attore.

Publio Fiori, come è morto l'ex ministro dei trasporti/ Dalla DC all'attentato delle BR: la sua carriera

La notizia della morte della compagna Christina Sandera arriva un mese dopo l’annuncio da parte della figlia più giovane di Clint Eastwood, Morgan, 27 anni, del suo matrimonio con Tanner Koopmans. Secondo la rivista People, il padre l’ha accompagnata all’altare durante la cerimonia, che si è svolta al Mission Ranch.











© RIPRODUZIONE RISERVATA