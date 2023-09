Padova: 28enne in coma per aver fatto pipì su un’auto/ Calci e pugni in testa nel parcheggio del locale

A Padova, precisamente nella località di San Giorgio delle Pertiche, un 28enne è finito in coma farmacologico dopo aver fatto pipì su un’auto nel parcheggio di un locale. Sulla vicenda ci sono due testimonianze completamente differenti, da parte dei genitori del ragazzo e dei gestori del locale in questione, mentre gli inquirenti non hanno ancora aperto un’indagine sull’accaduto, perché trattandosi di ipotesi di percosse e lesioni, senza una denuncia non possono procedere d’ufficio. Certo è che se il racconto dei familiari del 28enne finito in coma a Padova fosse vero, non tarderanno a sporgere denuncia, e sicuramente le telecamere di sorveglianza del locale o della strada potranno chiarire rapidamente l’accaduto.

28enne in coma a Padova: il racconto dei familiari e dei gestori del locale

Insomma, sulla vicenda del 28enne finito in coma a Padova per aver fatto pipì su un’auto non ci sarebbe nulla di definito chiaramente, mentre le due testimonianze sarebbero del tutto discordanti. Di certo c’è che il primo settembre il ragazzo, di origini colombiane, si trovava all’interno del locale per festeggiare assieme ad alcuni amici e parenti per festeggiare l’acquisto di una casa da parte di uno del gruppo. Occasione in cui sicuramente il gruppo, e il ragazzo, hanno alzato parecchio il gomito.

In questo punto, poi, per la vicenda del 28enne in coma a Padova, iniziano le prime incongruenze. Secondo i familiari, sarebbe uscito assieme alla cugina, approfittando della pausa per fare pipì su una delle auto parcheggiate. Secondo il locale, invece, in quel momento avrebbe iniziato a minacciare gli altri avventori, urlando e brandendo un coltello. L’altra incongruenza, invece, riguarda l’aggressione che avrebbe mandato in coma il 28enne di Padova. Nel primo racconto, un uomo ha dato in escandescenza, prendendo a pugni e calci il ragazzo, che ha sbattuto la testa sull’asfalto (la cugina racconta di essersi messa in mezzo a fare da scudo). L’altra testimonianza, invece, vuole che il ragazzo, forse a causa di una spinta, forse a causa dallo stato alterato dall’alcool, ha perso l’equilibrio, sbattendo la testa da qualche parte.

