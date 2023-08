Presa a sassate in un parco da un clochard finisce in coma/ Pomeriggio di follia a Genova

Genova, uno sconosciuto la prende a sassate e finisce all’ospedale in condizioni gravissime

Pomeriggio di follia a Genova, dove una signora di sessantuno anni si trova in fin di vita dopo essere stata aggredita con dei sassi da un clochard, mentre si trovava nei dintorni dei giardini 10 Maggio, nel quartiere Struppa. Un episodio scioccante, con ripercussioni gravissime per la vittima finita in coma all’ospedale Galliera dove i medici stanno valutando anche un eventuale trasferimento all’ospedale San Martino.

Smog, stop diesel Euro 5 a Torino: ecco quando/ Nuove limitazioni anche in buona parte dei comuni

L’aggressore è stato arrestato dagli agenti, si tratta di un uomo di trentaquattro anni, un senzatetto, che se l’era data a gambe quando un passante è intervenuto per provare a limitare i danni dell’aggressione. Nel frattempo una ragazza pare aver assistito alla scena dal proprio balcone di casa e sarebbe stata proprio lei a chiamare il 118. La vittima, come dicevamo, è stata trasportata urgentemente in ospedale e le sue condizioni sono disperate.

Ermal Meta chiede condanne esemplari per lo stupro di Palermo/ "A voi cani auguro di finire sotto 100 lupi"

Donna lotta tra la vita e la morte a Genova dopo essere stata aggredita senza motivo da un malvivente

Le conseguenze dell’aggressione hanno spinto i medici a valutare un possibile trasferimento della sessantunenne all’ospedale San Martino. In un primo momento le sue condizioni non sono apparse gravi ma durante il percorso la situazione è preoccupantemente peggiorata e dopo essere stata sottoposta a una tac, la vittima dell’aggressione è attualmente ricoverata in coma.

I medici, infatti, hanno riscontrato una emorragia cerebrale oltre alla frattura del naso e a una probabile frattura dell’avambraccio e polso destro. Secondo le prime ricostruzioni giornalistiche, la donna stava passeggiando nei giardini presenti in via Giro del Fullo, nel quartiere Struppa ed era in compagnia del suo cagnolino quando è finita nel mirino del 34enne.

Million Day, numeri vincenti/ Ecco l'estrazione di oggi lunedì 21 agosto 2023: le cinquine

© RIPRODUZIONE RISERVATA