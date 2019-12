Padova, incidente A4: esplode autocisterna, un morto/ Feriti un operaio e un pompiere

Gravissimo incidente stradale avvenuto nella notte sull’autostrada A4. Come riferito da numerosi organi di informazione online, a cominciare dai colleghi di Leggo, l’episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte della notte fra lunedì 9 e martedì 10 dicembre, fra i caselli Padova est e ovest, al chilometro numero 361 della Milano-Venezia. Un’autocisterna contenente dei liquidi infiammabili, ha investito la segnalazione stradale e poi si è scontrata con un autocarro della manutenzione delle strada, per poi incendiarsi. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo all’autista, ucciso pressochè sul colpo. Ferita invece un’altra persona. L’autocisterna esplosa aveva targa slovena, e stava procedendo in direzione nord, verso Milano, quando ha appunto perso il controllo per cause ancora da accertare. Sul posto sono giunti pochi minuti dopo i vigli del fuoco di Padova, Vicenza e Venezia, con ben otto squadre e 22 operatori, che sono riusciti a domare le fiamme, anche se per il guidatore non vi è stato nulla da fare.

PADOVA, INCIDENTE A4: MORTO L’AUTISTA DI UN’AUTOCISTERNA

Subito dopo aver spento l’incendio, infatti, le autorità hanno rinvenuto il corpo carbonizzato del camionista, mentre fortunatamente, dei sette operai stradali che erano al lavoro sul tratto, solamente uno è rimasto coinvolto: l’uomo è stato soccorso sul posto dal personale del suem 118, e successivamente ricoverato nell’ospedale più vicino, ma non è in pericolo di vita. In base a quanto emerso, è rimasto ferito anche un vigili del fuoco che stava spegnendo l’incendio, dopo essere scivolato a terra per via del fatto che il manto stradale fosse scivoloso a causa del gasolio. Il pompiere ha subito una ferita al braccio ed è stato portato in ospedale per tutti gli accertamenti: anche lui non è assolutamente in pericolo di vita. Il tratto autostradale è rimasto chiuso per circa 4 ore.

