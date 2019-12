Incidente a Milano fra bus Atm e mezzo Amsa/ Una donna in coma, venti i feriti

Grave incidente verificatosi stamane a Milano, coinvolti un autobus dell’Atm, l’azienda dei trasporti pubblici milanesi, e uno dell’Amsa (rifiuti). Numerosi i passeggeri coinvolti, e stando a quanto riferito dai colleghi dell’edizione online di Rai News, si parla di ben 20 feriti. Lo scontro, in base a quanto emerso, è avvenuto attorno alle ore 8:00 di oggi, sabato 7 dicembre, in viale Ergisto Bezzi, all’angolo con via Marostica. Massiccio il dispiegamento di mezzi di soccorso, visto che la centrale Soreu ha dichiarato la maxi emergenza: ben 10 le ambulanze mandate sul posto, con l’aggiunta di due auto mediche e un’auto-infermieristica. Sul luogo dello scontro anche i vigili del fuoco e le forze di polizia. Dei venti feriti, un uomo è stato portato in ospedale per arresto cardiaco, molto probabilmente per lo spavento, mentre altre quattro persone sono state ricoverate in media gravità, codice giallo, con l’aggiunta di altri dodici feriti.

INCIDENTE A MILANO FRA BUS ATM E MEZZO AMSA: AL LAVORO PER RICOSTRUIRE LA DINAMICA

Uno dei conducenti, sempre in base a quanto riferisce Rainews, è rimasto incastrato nell’abitacolo, ma risulta essere cosciente e sorvegliato (ha riportato un trauma cranico). Nell’impatto una donna di 49 anni è stata invece sbalzata fuori dall’autobus e al momento si trova ricoverata in coma. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire con esattezza l’incidente, anche se le operazioni potranno partire solo a seguito della chiusura dei soccorsi. La cosa certa, come scrive Il Giorno, è che l’impatto è stato violentissimo, al punto che l’autobus dell’Atm, un mezzo pesante, è stato sbalzato dalla corsia preferenziale a quella ordinaria. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, forse una distrazione, un malore o un guasto tecnico: sono attesi aggiornamenti nel corso della mattinata.

