Padre Davide Donadei, tronista Uomini e Donne/ “Ho sofferto per i pregiudizi…”

Davide Donadei apre il proprio cuore raccontando il dolore affrontato negli anni per il passato del padre che ha influenzato la sua vita social. Al centro dello studio di Uomini e Donne, dopo aver discusso con Beatrice, Davide Donadei non nasconde l’emozione provata durante l’esterna on Chiara che gli ha fatto conoscere il padre con una videochiamata. Un gesto importante che ha profondamente colpito Davide che, dopo l’esterna, molto emozionato, ha telefonato immediatamente alla madre. In studio, con Maria De Filippi, spiega il motivo della sua reazione: “Da noi ci sono molti pregiudizi e per mio padre che ha avuto dei problemi con la giustizia, non ho mai conosciuto il papà delle ragazze che frequentavo. Spesso le chiudevano in casa per non farmi uscire con loro”, spiega Davide che è rimasto piacevolmente colpito dal gesto di Chiara.

DAVIDE DONADEI, IL DOLORE PER IL RAPPORTO CON IL PADRE

Davide Donadei, dopo la separazione con i genitori, è cresciuto con il padre, ma il passato del padre ha influenzato anche la sua vita sociale. “Davide non veniva mai invitato alle feste”, spiega Maria De Filippi. “Questa è un’esterna importante”, commenta Gianni Sperti. Davide, aveva parlato del padre già durante il video di presentazione realizzato per Uomini e Donne. “Mio padre ha avuto un po’ di problemi con le Forze dell’Ordine. Questo ha fatto sì che la mia immagine, a tredici, quattordici anni venisse sporcata un po’. Quando sono cresciuto ho dimostrato di essere una persona onestissima e tranquillissima, ho sempre lavorato. Ci sta che la gente parli, ma non ci sta che io non debba fare una cosa perché sono figlio di. Mamma ha fatto da papà e da mamma, lavorando tutti i giorni”.



