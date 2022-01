Padre Davide Silvestri, chi è?/ “Metti in atto i valori che t’ho insegnato: orgoglioso di te”

Chi è Padre Davide Silvestri

Il padre di Davide Silvestri è stato fondamentale nel corso della vita del giovane attore, attuale protagonista del Grande Fratello Vip. Con una semplice frase, l’uomo riuscì ad aprire gli occhi al proprio figlio, quando gli disse: “Ti devi vergognare solo quando andrai a rubare non quando vai a lavorare”. Una frase che in Davide è spesso tornata quando, ormai stanco del successo, decise da un giorno all’altro di mollare tutto e ricominciare da zero. “Mio padre è stato fondamentale in questo perché è lui che mi ha detto questa frase e che io ho nel cuore e nella mente”, aveva spiegato Silvestri, raccontandosi al pubblico del reality.

Davide Silvestri vs Gianmaria Antinolfi/ "Con Sophie è stata una messinscena…"

Con quella sua frase, ha ammesso Davide, “io ho imparato il rispetto del lavoro ed ho avuto la conferma dell’umiltà. Quindi lui è colui che mi ha aiutato nel mio momento di difficoltà”, ha svelato. Il suo appoggio è stato senza dubbio fondamentale e questa sera tornerà ad esserlo in occasione di una emozionante sorpresa che l’uomo farà al figlio nella Casa del GF Vip.

Alessia, fidanzata Davide Silvestri/ Matrimonio dopo il Grande Fratello VIP?

Padre Davide Silvestri: orgoglioso dell’uomo che è diventato

Il padre di Davide Silvestri era già intervenuto in passato, a circa un mese dall’inizio del Grande Fratello Vip, con un video messaggio molto toccante nel quale aveva rivolto parole molto importanti al figlio, rinnovando tutta la sua stima e l’affetto. L’uomo aveva ripercorso alcuni momenti vissuti insieme: “Sono contento dell’uomo che sei diventato, metti in atto i valori che ti ho insegnato: umiltà, lealtà e sincerità. Sono i valori con i quali abbiamo superato tanti momenti di difficoltà”.

Il genitore ha ricordato le grandi salite e le successive discese affrontate in ambito lavorativo dal figlio, il quale si è sempre rimboccato le maniche andando a lavorare con lui in fabbrica: “Non mi hai chiesto niente quando eri senza lavoro e sei voluto venire a lavorare da me e non ti sei vergognato a sporcarti le mani di grasso”. Proprio questo “ha fatto di te un grande uomo, quello che sei”, ha aggiunto il padre. “Ti voglio bene, anche se non te lo dico, e so che me ne vuoi, anche se non me lo dici. Ma i fatti parlano chiaro”, aveva proseguito l’uomo facendo commuovere il figlio: “Sono orgoglioso di te”.

Davide Silvestri/ Delia Duran lo attacca: "Hai tradito Alex come amico..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA