Padre di Soleil Sorge, chi è?/ Non sopporta il disordine della figlia

Mistero sull’identità del padre di Soleil Sorge, uomo che caratterialmente ha tante cose in comune alla influencer del Grande Fratello Vip. Sono davvero pochissime le informazioni sul padre di Soleil Sorge: l’uomo ha origini abruzzesi, ma ha vissuto a lungo in America. Soleil, infatti, è nata nel 1999 a Los Angeles dove il papà viveva con la madre Wendy Kay. Dopo alcuni anni in America, Soleil ha lasciato gli States per trasferirsi a Sulmona, la città natale del padre. Non è dato sapere di più, anche se proprio la influencer ha rivelato di aver preso dal papà alcuni lati del suo carattere: in particolare la testardaggine, mentre l’essere spirito libero dalla mamma.

Qualche indiscrezione in più sul Signor Sorge è stata fatta da Gianmaria Antinolfi, ex compagno di Solei, che ha rivelato: “neanche suo padre la voleva in casa. Per più di tre giorni non ci può convivere”.

Chi è il padre di Soleil Sorge?

Il papà di Soleil Sorge oggi vive a Santo Domingo, ma non è dato sapere di più. L’uomo in passato avrebbe incontrato un ex della figlia: si tratta di Jeremias Rodriguez, anche se voci di corridoio precisano che abbia fatto la conoscenza anche di Gianmaria Antinolfi. Proprio l’imprenditore, concorrente del GF VIP, ha rivelato alcuni dettagli sul papà di Soleil agli altri coinquilini lasciando intendere che il padre non sopporti l’essere disordinata della figlia.

