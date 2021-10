Padre di Soleil Sorge, chi è?/ “Testarda come lui”, presentazioni con Gianmaria e…

Se della madre di Soleil Sorge, Wendy Kay, con la quale l’influencer e attuale concorrente del Grande Fratello Vip ha condiviso anche un’esperienza televisiva, si sa qualcosa, lo stesso non si può dire del padre. Sono pochissime le informazioni in riferimento al genitore paterno della Vippona, che questa sera intanto potrà rivedere dopo tempo la donna che l’ha messa al mondo. La Sorge finora non ha mai parlato del padre di cui non si sa neppure il nome.

Le poche informazioni sul suo conto ci informano che l’uomo è italiano, più precisamente abruzzese. Proprio Soleil infatti, dopo alcuni anni vissuti negli Stati Uniti (la madre è originaria di Los Angeles) con la famiglia si trasferì in Abruzzo, a Sulmona, dove ha trascorso la sua giovinezza. Oggi il padre vive a Santo Domingo. La gieffina ha svelato di aver ereditato lo spirito libero e senza pregiudizi dalla madre e la testardaggine dal padre. L’uomo, secondo quanto riferiscono alcuni media tra cui Il Giornale, in passato fece la conoscenza di Jeremias Rodriguez, ex fidanzato della figlia, e pare abbia conosciuto anche Gianmaria Antinolfi, ultimo suo flirt. Lo stesso Antinolfi, nella Casa del GF Vip rivelò a Miriana Trevisan: “Neanche suo padre la voleva in casa”, riferendosi al suo essere disordinata. Parole che la mandarono su tutte le furie.

