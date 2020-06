Padre Sabrina Salerno, chi è?/ “Una delle persone più malvagie che ho conosciuto”

L’infanzia di Sabrina Salerno non è stata delle più semplici. La showgirl, cantante, conduttrice ha avuto un rapporto molto difficile con suo padre, come ha raccontato in più occasioni. “Ero una ragazza molto sola. Sono stata cresciuta dai miei nonni: mia mamma lavorava a Genova, mio padre aveva un’altra famiglia, non mi aveva riconosciuta e non mi voleva vedere.” ha svelato in un’intervista a brevenews.it. La Salerno ha definito suo padre una delle persone “più malvagie che io abbia conosciuto.” Ora l’uomo è morto, però dichiara “credo che averlo incontrato mi abbia vaccinata al male: non ho più paura di nulla.” Parole dure quelle di Sabrina Salerno, che tuttavia ricorda che, nonostante l’abbandono, “L’avevo perdonato.” È stata proprio la sua morte a scatenare conseguenze inaspettate.

Sabrina Salerno e il difficile rapporto con suo padre: “Dopo la sua morte ho scoperto…”

Sabrina Salerno ha infatti raccontato ancora “dopo la sua morte ho scoperto altre cose che mi hanno ferita. Mi ha lasciato un solo, bellissimo, regalo: una sorella che non sapevo di avere, cui voglio molto bene.” E ha aggiunto “Siccome non ne ho mai avuta una, la famiglia è diventata la cosa più importante che ho. Avrei voluto avere tanti figli, ne è arrivato solo uno, Luca Maria. Ho sofferto per questo, ma poi Enrico (Monti, suo marito dal 2006, ndr) mi ha aiutata a capire che eravamo fortunati” ha ammesso la showgirl.



