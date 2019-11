Padre Zanotelli vs Matteo Salvini/ “Open Arms? Da processare per la sua disumanità”

E’ scontro fra l’ex ministro dell’interno, Matteo Salvini, e padre Alex Zanotelli. Quest’ultimo ha puntato il dito nei confronti del leader della Lega dopo la decisione di aprire un’indagine nei confronti dello stesso a seguito del caso della Open Arms. Parlando ai microfoni dell’agenzia Adnkronos, ha spiegato: “Va processato per la sua disumanità”. Il padre, da sempre a fianco dei migranti, ha aggiunto che Salvini: “non sente il dolore per gli altri, in particolare per chi soffre, non ha alcun senso morale”. Anche per queste ragioni padre Zanotelli si aspetta un esito diverso del processo Open Arms, rispetto a quanto avvenuto per la Diciotti: “Voglio augurarmi che stavolta i 5 Stelle – ha argomentato – che non sono più parte del governo con la Lega e dicono che non torneranno mai più con Salvini, votino secondo coscienza e si crei un blocco per fare processare l’ex ministro”.

PADRE ZANOTELLI VS MATTEO SALVINI: “STRAFOTTENTE”

L’ex ministro aveva commentato ieri la notizia della Open Arms, dicendo di essere orgoglioso di aver ricevuto un’altra “medaglia”, parole che non sono piaciute all’uomo di chiesa di cui sopra: “Ma come si fa a parlare di medaglia? – ribattuto – chi reagisce così non tiene in alcun conto il dolore di nessuno. Questa è la cosa grave: il senso di strafottenza tipico dei ricchi nei confronti di chi non ce l’ha fatta”. Zanotelli ne ha anche per il cardinale Ruini, che pochi giorni fa, come ricorda Il Giornale, aveva chiesto alla Chiesa un maggiore dialogo con lo stesso leader leghista: “E poi arriva uno come il cardinale Ruini a dire quel che dice su Salvini, che è una figura che rappresenta l’estrema destra”. Quindi si rivolge al procuratore di Agrigento, Patronaggio: “Mi auguro davvero che Patronaggio, finalmente riesca a portarlo in tribunale per la sua disumanità. Mi vengono in mente le parole che pronunciò il Papa a Lampedusa quando nell’omelia chiese ‘Avete mai pianto quando avete visto un barcone affondare?’. Rischiamo tanto oggi, siamo davanti ad una battaglia di valori, di umanità”. Alle dichiarazioni di fuoco di padre Zanotelli ha replicato lo stesso Salvini con un breve tweet: “Ma Chef Rubio si è travestito da prete??”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA