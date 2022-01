Pagamento pensioni febbraio 2022/ Calendario date Poste, quando accredito in banca

Il calendario relativo al pagamento delle pensioni di febbraio 2022 è stato diffuso. Poste Italiane e Inps hanno, infatti, predisposto il ritiro in contanti anticipato anche per il prossimo mese, come accade dall’inizio della pandemia Covid. Si tratta in effetti di una modalità studiata per evitare assembramenti agli sportelli postali. Anche se non c’è ancora la circolare ufficiale, ma tenendo conto di quanto accaduto in questi mesi, si dovrebbe cominciare domani, martedì 25 gennaio 2022, per terminare il 31 gennaio 2022.

A e B martedì 25 gennaio, dalla C alla D mercoledì 26 gennaio, dalla E alla K giovedì 27 gennaio, dalla L alla O venerdì 28 gennaio, dalla P alla R sabato mattina 29 gennaio, dalla S alla Z lunedì 31 gennaio. Ma questa è una suddivisione che riguarda solo chi ritira la pensione in contati agli sportali postali. Quindi, non rientrano coloro che ricevono l’accredito su conto corrente bancario, postale o libretto di risparmio.

DATA ACCREDITO BANCA E QUESTIONE GREEN PASS

Per quanto riguarda coloro che hanno scelto di ricevere il pagamento delle pensioni su libretto di risparmio, conto BancoPosta o Postepay Evolution, quindi tramite i servizi offerte da Poste Italiane, molto probabilmente troveranno l’accredito di febbraio 2022 a partire da domani. Ma per quanto riguarda questi soggetti, potranno prelevare le somme in contanti dai punti ATM Postamat, senza quindi doversi recare presso lo sportello. Da precisare una importante novità. Fino al primo febbraio chi deve ritirare la pensione alle Poste potrà farlo senza green pass ma per tutti gli altri servizi postali resterà necessario il certificato verde.

Siccome il green pass sarà obbligatorio dal 1 febbraio per entrare negli uffici di Poste Italiane, è evidente che la questione non coinvolga nessuno con il pagamento della pensione di febbraio 2022. Per quanto concerne invece coloro che si fanno accreditare le pensioni in banca, quindi su conto corrente bancario, devono aspettare il primo giorno bancabile del mese che questo mese cade di martedì primo febbraio.



