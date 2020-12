Neve a Milano, previsioni meteo Lombardia/ Allerta arancione, Trenord riduce treni

Nella giornata di oggi, lunedì 28 dicembre secondo le ultime previsioni meteo, la Lombardia e la città di Milano si preparano ad accogliere fitte nevicate. Una previsione che nella giornata di domenica ha portato la protezione civile lombarda a diramare un’allerta arancione per rischio neve e che sarà valida per l’intera giornata di oggi, durante la quale è prevista una intensificazione delle precipitazioni. Tutta colpa di un ampio vortice depressorio di origine artica che, come spiega il bollettino, colpirà proprio l’Italia del nord con precipitazioni tra deboli e moderata sull’intera regione lombarda. “A causa della contestuale iniezione di masse d’aria più fredde, pilotate dal vortice citato, tali precipitazioni assumeranno carattere nevoso a tutte le quote su pressoché l’intero territorio regionale nel corso della notte e della mattinata di lunedì” 28 dicembre, si legge ancora nell’avviso della protezione civile riportato da MilanoToday.

A partire dalle prime ore del giorno, come emerge dalle previsioni, è attesa una intensificazione delle precipitazioni in particolare su Appennino, pianura occidentale e centrale e fascia prealpina. Le precipitazioni con molta probabilità assumeranno carattere nevoso a tutte le quote sull’intero territorio regionale, spostandosi probabilmente da ovest a est ed interessando i settori centrali e orientali della Lombardia.

PREVISIONI METEO, NEVE A MILANO: ALLERTA ARANCIONE, TRENORD LIMITA I TRENI

E’ attesa una grande quantità di neve oggi in Lombardia e a Milano, dove per la giornata di oggi 28 dicembre sono attesi in pianura accumuli compresi tra i 2 ed i 5 centimetri su bassa Bresciana, Mantovano, Cremonese orientali e Lomellina e 10-20 centimetri sui restanti settori di pianura. Già da ieri sera Milano si è preparata alla nevicata attesa per l’intera giornata con mezzi spargisale preposizionati e amministratori condominiali convocati affinché possano occuparsi di spargere il sale e sgomberare strade e marciapiedi antistanti edifici privati. Grande attenzione è stata riservata a cavalcavia, accessi alle tangenziali, fermate Atm in superficie e ingressi nelle metropolitane, ma anche accessi a ospedali e uffici pubblici.

A causa delle intense nevicate previste, Rfi e Ferrovienord hanno deciso inoltre di ridurre i treni su tutte le linee della Regione, come comunicato da Trenord nell’ambito del piano emergenza neve. Ad ogni modo saranno garantiti i collegamenti sulle principali direttrici, come riporta una nota di Trenord, servite con almeno un treno all’ora. A causa delle conseguenze dovute al rischio neve la società ha precisato che la circolazione potrebbe subire pesanti rallentamenti e per questo è consigliato ai cittadini lombardi di muoversi solo se strettamente necessario.



