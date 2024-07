Pagelle Battiti Live 2024, seconda puntata/ Elodie garanzia, “Malavita” dei Coma_Cose è sempre più una hit!

Battiti Live 2024, termina la seconda puntata: le pagelle di cantanti ed esibizioni

Si è conclusa la seconda puntata di Battiti Live 2024 ed è il momento di tracciare un bilancio sulle esibizioni e i cantanti che, questa sera, hanno regalato musica e grandi emozioni ai telespettatori a casa e al pubblico in piazza. Tra i tormentoni di ieri e di oggi, sono tanti gli artisti che si sono succeduti sul palco di Molfetta, oltre alle consuete esibizioni del tour on the road del programma che, in questa seconda puntata, ha fatto tappa a Bari e Gravina rispettivamente con Elodie e i The Kolors.

BATTITI LIVE 2024 MOLFETTA: 2A PUNTATA/ Scaletta cantanti e diretta 15 luglio: chiusura con i Santi Francesi!

Ecco le pagelle di Battiti Live 2024 per questa seconda puntata, a cominciare da Emma che ha aperto le danze con Femme Fatale e Apnea: per lei grinta e coinvolgimento del pubblico non mancano mai (voto: 8.5). Stesso discorso per Annalisa che, dopo Storie brevi con Tananai, ritorna sui grandi classici dell’ultimo periodo Sinceramente e Mon Amour, che non stancano mai (9). Tra i nomi illustri della musica italiana c’è anche Cristiano Malgioglio, che con Fernando fa ballare tutti confermandosi artista eclettico e sempre pronto a sorprendere (8).

Ilary Blasi, il look della seconda puntata di Battiti Live 2024/ Completo chiaro e top impreziosito da strass

Elodie, nelle pagelle di Battiti Live 2024, si conferma vincente in quanto a hit e presenza scenica: da Black Nirvana a Tribale, ha incantato Bari nel tour on the road (voto: 9). E che dire del “girl power” sprigionato dal duo a sorpresa composto da Alessandra Amoroso e BigMama (voto 8.5), che con Mezzo rotto stanno facendo ballare tutta Italia ormai da giorni? Dalle canzoni di oggi a quelle del più o meno recente passato, ecco che gli Articolo 31 ci riportano indietro nel tempo con un medley delle loro più iconiche canzoni (8).

Pagelle Battiti Live 2024: Elodie incanta, Tananai struggente, Rose Villain esplosiva

Proseguendo con le pagelle di Battiti Live 2024 per questa seconda puntata, i The Kolors con Karma si confermano re dei tormentoni (8), mentre Tony Effe e Gaia regalano energia e sensualità con Sesso e samba, che si conferma uno dei grandi tormentoni estivi dell’estate (8.5). Tananai è struggente in Veleno e Tango ed è ormai un idolo delle nuove generazioni (8.5), mentre i remix di Gabry Ponte restano intramontabili e abbracciano differenti generazioni, tra passato e presente (8). Stesso discorso per Francesco Renga e Nek, che propongono i loro migliori successi ma forse incidono poco con il loro nuovo singolo Dolcevita (7.5), mentre Rose Villain è esplosiva e conferma una carriera in netta ascesa (8).

Battiti Live 2024, la gag tra Ilary Blasi e Tony Effe/ "Hai fatto la foto con mia figlia Chanel?"

Le sorelle del pop italiano Paola e Chiara sfornano un tormentone dietro l’altro e, dopo Furore, con loro è “Festa Totale” (8.5), mentre Mida si conferma uno dei talenti più interessanti usciti dall’ultima edizione di Amici con Que pasa e Rossofuoco (7.5). La quota internazionale è stasera affidata al medley di Benjamin Ingrosso (8), mentre i Coma_Cose con Malavita ci fanno ballare e riflettere allo stesso tempo (9) e con Ho voglia di te JVLI, Olly e Emma si confermano un trio funzionante (8).

Baby K si conferma regina dei tormentoni con Fino al blackout e un medley dei suoi successi (8), mentre la serata volge al termine con alcuni giovanissimi talenti che si stanno facendo largo nella musica italiana. Da Amici troviamo Holden (7.5), dall’ultimo Festival di Sanremo ecco Clara (8) e BigMama (8.5), oltre al “king” del reggaeton Fred De Palma (7.5) e il duo pop Santi Francesi (8). Ecco tutte le pagelle della seconda puntata di Battiti Live 2024, in attesa del terzo appuntamento in programma lunedì prossimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA