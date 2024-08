Le Pagelle calciomercato Fiorentina hanno bisogno di un’analisi approfondita e lucida. Se uno guarda i risultati, si accorge che i viola non sono andati oltre i due pareggi in campionato con Parma e Venezia più un playoff per la Conference League vinto ai calci di rigore.

Si potrebbe dunque pensare ad un indebolimento rispetto alla rosa di Italiano, ma così non è. O meglio, al momento non ci si può basare sui risultati. Sulla carta Palladino, arrivato dal Monza sulla panchina viola, ha un organico che può regalare soddisfazioni.

Come capita sempre quando si inizia un ciclo ci vuole tempo, pazienza e fiducia. In una sessione estiva non si può pretendere di migliorare in tutto e per tuto, ma come detto Palladino ha in mano una rosa con cui può togliersi alcune soddisfazioni.

PAGELLE CALCIOMERCATO FIORENTINA, GLI ACQUISTI

Il calciomercato Fiorentina è stato uno dei più attivi in entrata. L’acquisto a parametro zero di De Gea è stato tra i colpi più interessanti di questa sessione estiva a livello europeo. La grande esperienza dell’ex portiere del Manchester United, portato a Firenze da svincolato dopo zero presenze lo scorso anno, si è già vista.

Nel ritorno dei playoff di Conference contro la Puskas Akademy, lo spagnolo è stato il migliore in campo salvando più e più volte la situazione. In difesa è arrivato Pongracic, uno dei difensore con il rendimento più positivo della scorsa stagione.

Oltre all’ex Lecce, l’ultimo acquisto è stato proprio nel reparto arretrato con Matias Moreno del Belgrano, arrivato per 5 milioni e con grandi feedback sulle sue qualità, a dimostrazione dell’ottimo lavoro dei dirigenti toscani.

Sulla trequarti Palladino si è portato il suo pupillo già a Monza Colpani mentre in attacco è stata data piena fiducia a Kean dalla Juventus. Altro acquisto da novanta è stato Gudmundsson dal Genoa, profilo che potrebbe essere l’uomo in più dei viola.

Da non dimenticare Richarrdson, centrocampista del Reims pagato nove milioni e con le sue prime partite col Venezia e con la Puskas Academy dopo aver vinto la medaglia di bronzo a Parigi 2024 con la maglia del Marocco.

Gli ultimi giorni di mercato sono stai incredibili dal punto di vista del calciomercato Fiorentina: da Aldi del Milan a Bove della Roma, passando per Cataldi dalla Lazio e Gosens dall’Union Berlino, beffando così il Torino tra le altre.

PAGELLE CALCIOMERCATO FIORENTINA, LE CESSIONI

A livello di cessioni non è stato un calciomercato Fiorentina facile da digerire per i tifosi. Partendo da tutti i giocatori che hanno visto scadere il proprio prestito o contratto vale a dire praticamente tantissimo elementi dell’era Italiano.

Arthur, Belotti, Maxime Lopez, Castrovilli, Duncan e Bonaventura, tutti i calciatori che hanno salutato la Fiorentina senza il minimo euro guadagnato dalla società toscana. Una situazione che però sarebbe cambiata da lì a poco.

Bussano la porta ed ecco il Nottingham che offre oltre 14 milioni di euro per Nikola Milenkovic, una cessione difficile che però prima o poi andava presa in considerazione dopo anni di muro contro Juventus e Inter per il difensore. Stavolta l’offerta soddisfa tutti e l’affare va in porto.

Situazione simile per Nico Gonzalez alla Juventus con i 32 milioni solo da parte fissa che solleticano la società che consapevole della reazione della piazza che mai avrebbe voluto un altro ex juventino