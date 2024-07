Calciomercato Fiorentina News/ Milenkovic, il Nottingham sonda il terreno. Idea Locatelli (14 luglio 2024)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, SIRENE INGLESI PER MILENKOVIC

Il calciomercato Fiorentina potrebbe perdere un suo uomo chiave. Nikola Milenkovic è dal 2017 sempre di più un punto di riferimento in campo e nello spogliatoio per la viola e in questa sessione di mercato potrebbe arrivare la tanto chiacchierata separazione tra il difensore serbo e la Fiorentina.

Si tratta naturalmente fin qui solo di una richiesta d’informazioni, ma il Nottingham Forest avrebbe in mente di premere sull’acceleratore per accaparrarsi il baluardo difensivo 26enne. Il vice-capitano della Fiorentina potrebbe dunque lasciare dopo 262 presenze in viola.

Second il The Telegraph, il Nottingham Forest si spingerebbe fino a 15 milioni di euro e in Inghilterra filtra ottimismo per il buon fine dell’operazione di calciomercato con la Fiorenyina. Questo perché il difensore, sempre secondo i tabloid britannici, non vedrebbe l’ora di cogliere la palla al balzo firmando in Premier League.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, LOCATELLI È IL NOME PER IL CENTROCAMPO

Il calciomercato Fiorentina si sviluppa anche in entrata. Dopo l’acquisto di Moise Kean dalla Juventus per 18 milioni, i viola potrebbero nuovamente presentarsi a Torino, sponda bianconero, per un altro innesto che pare sempre più ai margini del progetto di Thiago Motta.

Infatti Manuel Locatelli è il preferito di Pradè che avrebbe già pensato ad un piano per portare l’ex Sassuolo a Firenze. Secondo il Corriere Fiorentino, l’unica via è quella del prestito, anche se l’ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione rappresenta un problema in casa Viola.

Detto ciò e ricollegandosi al discorso di prima, ovvero alla possibile cessione di Milenkovic, l’affare potrebbe prendere quota. Infatti non è da escludere un affondo nei prossimi giorni. Staremo a vedere se ci sarà l’ennesima operazione incrociata tra Juventus e Fiorentina.











