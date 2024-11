Pagelle Grande Fratello 2024, 14 puntata: il ritorno di Dayane Mello e le fragilità di Helena Prestes

La quindicesima puntata del Grande Fratello 2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini si è da poco conclusa. Una puntata che ha regalato tante emozioni, ma anche nuovi scontri e dinamiche all’interno della casa. Ecco le pagelle del Grande Fratello 2024 con i voti ai singoli al centro della puntata. Questa sera nella casa è tornata una vecchia conoscenza del programma: Dayane Mello (voto 8), indiscussa regina del Grande Fratello ai tempi del Covid. Un ritorno che fa rimpiangere i bei tempi del GF con una pagina davvero emozionante con la modella brasiliana che confessa quanto il percorso nella casa le sia servito per crescere e migliorarsi. Poi è la volta di Helena Prestes che, dopo essere stata criticata da Giglio per la sua scelta di riunire Shaila e Lorenzo, apre il suo cuore parlando della sua infanzia in Brasile. Un’infanzia fatta di silenzi, paure e pranzi mancati visto che “a tavola da me c’erano solo litigi” – come ha raccontato proprio la modella.

Una pagina forte ed emozionante quella raccontata da Helena Prestes (voto 9) che nella casa sta mostrando tutte le sue fragilità anche se in pochi sanno coglierle e vederle, ma non il pubblico da casa che la vota come preferita della casa con il 38% delle preferenze. Poco dopo Helena Prestes riceve la visita a sorpresa dell’amica Dayane Mello: le due regalano ai telespettatori un momento davvero bellissimo d’amicizia al femminile.

Ilaria Galassi vs Pamela Petrarolo, scoppiano le Non è la Rai

Le pagelle Grande Fratello 2024 della quindicesima puntata proseguono con la lite tra Ilaria Galassi (voto 4) e Pamela Petrarolo (voto 6) delle Non è la Rai. Un confronto molto accesso che inizia con la confessione di Ilaria Galassi che rivela a Luca Calvani in giardino di sentirsi a volte prevaricata dall’amica. Ma non finisce qui, visto che Ilaria Galassi nell’orecchio di Luca Calvani confessa: “si, siamo amiche ma non è che fuori ci vedevamo come qui dentro” e poi precisa “non mi fido di lei” mettendo in dubbio la sua lealtà. Le parole di Ilaria Galassi vengono mostrate in diretta a Pamela Petrarolo che scoppia in lacrime: “è una pugnalata al cuore sentire queste cose”.

Non solo, Ilaria Galassi poco dopo lamenta anche la volontà di voler lasciare la casa: “pensando proprio di andarmene perchè mi sento un pesce fuor d’acqua, non mi sento bene. Non riesco ad esprimermi”. Una scelta che arriva dopo lo scontro e che genera non pochi dubbi con il Grande Fratello che domanda alle dirette interessate se vogliono continuare il percorso nella casa da sole. L’unica a prendere una posizione è Pamela Petrarolo: “a questo punto si, visto che non si fida più di me”. Alla fine però le Non è la Rai proseguiranno a gareggiare insieme.