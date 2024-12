Pagelle Grande Fratello 2024, 18 puntata: Jessica Morlacchi non convince, il dolore di Shaila Gatta

Si è conclusa la diciottesima puntata del Grande Fratello 2024 e immancabile arriva il momento delle pagelle del Grande Fratello 2024 con i voti ai singoli concorrenti protagonisti di questa lunga diretta. La puntata inizia con il confronto tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi da grandi amici a quasi nemici all’interno della casa. Nelle ultime settimane i due si sono molto allontanati da quando Luca si è avvicinato ad Helena Prestas; un avvicinamento che non è stato gradito dalla ex cantante dei Gazosa. Anzi Jessica Morlacchi (voto 4) lascia intendere che con Luca ci sia stato qualcosa di più, ma preferisce praticare l’eleganza del silenzio che sinceramente non è stata una mossa azzeccata. Helena Prestes (voto 7) ha qualcosa da dire a Jessica: “ognuno ha il suo percorso, sbaglia che fa gruppetti cercando di dare delle idee. E’ sbagliato trascinare la tua idea con gli altri, se tu hai un’idea di me devi confrontarti con me”. Luca Calvani (voto 6) è in difficoltà, ma non ha che parole positive per la Morlacchi.

Bernardo Cherubini e Amanda Lecciso nuova coppia del GF?/ Lui: "È la più bella di tutte", lei "Lo adoro"

Poi si passa a Shaila Gatta (voto 6) che ha raccontato le grandi difficoltà incontrate per raggiungere il successo. Una pagina di vita che viene apprezzata anche dalle opinioniste. La ex velina di Striscia si confronta poi con le rivelazioni dette dalla mamma la scorsa settimana su Lorenzo. “Non è un bella persona e fuori dalla casa dicono tutti che è gay” – queste sono le rivelazioni della mamma a cui Shaila non crede dimostrando di seguire la sua strada.

GRANDE FRATELLO 2024, 18A PUNTATA/ Eliminato e diretta: Helena e Zeudi in nomination

Stefania Orlando e Eva Grimaldi entrano nella casa del Grande Fratello 2024

Le pagelle Grande Fratello 2024 della diciottesima puntata proseguono con il confronto tra Zeudi ed Emanuele. Uno scherzo del giovane fisioterapista è stato frainteso dalla ex Miss Italia all’interno della casa a tal punto da creare un dibattito televisivo che divide il pubblico. Da un parte Emanuele (voto 3) ha peccato di poca sensibilità, ma Zeudi (voto 3) sembra averci giocato pur se la ex Miss Italia in diretta smentisce categoricamente la cosa. Fortunatamente il livello si alza con l’ingresso di Stefania Orlando (voto 7) che torna nella casa pronta a ravvivare e dare nuova linfa vitale al programma. Il suo ingresso si fa sentire. Poco dopo è il momento di Eva Grimaldi (voto 6,5) che promette di essere una delle protagoniste nelle prossime settimane.

Helena Prestes, lite con Javier Martinez al GF 2024/ "Sono molto delusa dai tuoi atteggiamenti, sei cambiato"

Si passa poi al confronto tra Javier ed Helena Prestes. La modella venezuelana si è ingelosita del rapporto nascente tra Javier e Chiara e con grande sincerità l’ha comunicato al pallavolista. La sincerità di Helena (voto 8) trionfa ancora una volta sulla falsità perenne che si respira nella casa. Infine Stefano (voto N.C.) lascia definitivamente la casa perdendo la sfida finale con le Non è la Rai.