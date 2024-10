Pagelle Grande Fratello 2024, 7a puntata: Shaila libera e incompresa

La settima puntata del Grande Fratello 2024 parte con il triangolo amoroso tra Shaila Gatta, Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. La ex velina di Striscia La Notizia in settimana ha deciso di interrompere la conoscenza con Javier e ha ammesso di essere attratta da Lorenzo parlando anche con le ragazze di Non è la Rai. La conferma arriva anche in diretta: “non l’ho mai nascosto, ne ho parlato anche con le ragazze, c’è una parte di lui che mi attira e tutto il resto del suo comportamento non mi è piaciuto e come donna non lo scelgo” facendo riferimento all’avvicinamento di Lorenzo ad Helena. Anche se indecisa e in parte incompresa, Shaila conferma la sua libertà di donna. (voto 6,5)

A Lorenzo e Javier tocca accettare la decisione di Shaila, ma tra i due ad uscirne meglio è sicuramente Javier che dopo aver ascoltato una conversazione tra Shaila e le sue amiche in cui sente la ballerina ammettere di essere attratta da Lorenzo reagisce: “non voglio ancora correre dietro ad una persona che non sa che cosa vuole, evidentemente non era il caso di farlo” (voto 7). Lorenzo (voto 5), invece, continua la sua partita e in puntata viene asfaltata da Helena Prestes (voto 8): “niente per me è chiaro. Non ti voglio proprio vedere. Per me è finita, pensavo che lui era sincero con me, io mi sono data tutta. Il dramma è finito. Sei un bugiardo, hai giocato con me e con lei. Io ero sincera con te, su tutto. Se io ho sofferto qui e perchè mi hai fatto ricordare la sofferenza. E’ un gioco per te”.

Grande Fratello 2024: Enzo Paolo Turchi emoziona e sorprende con una confessione choc su Carmen Russo

Proseguiamo con le pagelle Grande Fratello 2024 che questa settimana ha approfondito la storia e la vita di Enzo Paolo Turchi. Il ballerino e coreografo racconta la sua infanzia difficile segnata dalla morte di due fratelli investiti da un carro armato. Una tragedia che scombussola la sua famiglia, ma fortunatamente la sua vita prende una piega migliore quando la madre a soli 8 anni decide di iscrivere Enzo Paolo alla scuola di danza del Teatro San Carlo. “La scuola del San Carlo è diventata la mia famiglia. A 17 anni ho avuto il ruolo da primo ballerino ed io ancora oggi non credo a quello che ho fatto”.

Non solo Enzo Paolo ha parlato anche dei “no” detti in giovane età a strade sbagliate: “ho sempre messo sulla bilancia quello che potevo prendere quello che potevo perdere” e a sorpresa comunica di voler lasciare la casa del Grande Fratello 2024. “Penso di non poter dare nient’altro. Ho dato tutto quello che sentivo, ma sento che non posso fare a meno della mia famiglia. Ho nostalgia della mia famiglia, stasera devo abbracciare Maria e Carmen, devo andare da mia figlia” – comunica Enzo Paolo Turchi nella sua infinita dolcezza e sensibilità. Ma non finisce qui, visto che l’ingresso di Carmen Russo nella casa per convincerlo a restare lo spinge a fare una confessione inaspettata: “prima di partire per un periodo ho avuto un pò il sentore che Carmen fosse stufa di come agivo io. Chiaramente subentrano tante cose diverse, era distaccata da me. La mia paura era quella che, adesso vado via, se a lei non le sta bene un uomo così, io me ne vado da casa. E’ un mio sentore, lei non mi tradisce, almeno spero”. (voto 8)