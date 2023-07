PagineGialle Casa, cosa cercano online gli italiani nel 2023/ Aumento del 41% per le “agenzie immobiliari”

PagineGialle Casa, il marketplace di Italiaonline punto di incontro tra utenti e professionisti del settore casa e che conta quasi un milione di visitatori al mese e 100 mila richieste di preventivo l’anno, ha analizzato le ricerche degli italiani nei primi sei mesi del 2023, evidenziando alcuni cambiamenti rispetto all’anno precedente. È emerso che alcune categorie di servizi sono cresciute maggiormente, con conferme e sorprese.

In generale, ad aggiudicarsi il primato sono state le “agenzie immobiliari”, che hanno registrato un incremento nelle ricerche pari al 41%. La macrocategoria in questione include “acquisto, vendita e affitto immobili”; “servizi consulenza immobiliare”; “amministrazione di immobili”. È proprio quest’ultima area ad essere stata determinante, con tante richieste di amministratori di condominio. A seguire, con il +32%, sono le voci “ristrutturazione” e “serramenti e infissi”. Infine, i servizi di “imbiancatura” e “imprese di pulizia”, che crescono entrambi di oltre il 20% e si rivelano correlati. La categoria che ha registrato il maggiore calo invece è quella delle energie rinnovabili (-62%), anche per via delle modifiche alle aliquote relative alle agevolazioni del Superbonus passate dal 110% al 90%.

PAGINEGIALLE CASA, COSA CERCANO ONLINE GLI ITALIANI NEL 2023: LE TENDENZE PRIMAVERILI

PagineGialle Casa ha realizzato inoltre un focus su quelle che sono le tendenze delle ricerche nei mesi primaverili, dato che in questo periodo gli italiani si preparano per l’estate. La popolazione, anche nel 2023, ha cercato di fare sì che la propria abitazione potesse diventare più confortevole, soprattutto in relazione alle alte temperature e alle imminenti partenze. È stata molto apprezzata la possibilità di confrontare diversi preventivi di professionisti online piuttosto che affidarsi al passaparola.

La corsa alla messa in sicurezza dell’abitazione con la richiesta di sistema di antifurto e allarmi prima dell’esodo di agosto coinvolge il 50% delle regioni italiane. La stessa percentuale di regioni ha reagito in anticipo per quel che concerne l’installazione di zanzariere e tende da sole. Nell’85% delle regioni, invece, sono aumentate le domande per assicurarsi i condizionatori e la disinfestazione di spazi interni ed esterni. È boom anche dei servizi di pulizie e in particolare per le fognature e pozzi neri per il 55% delle regioni italiane. Infine, le categorie di servizi legate al giardinaggio da maggio hanno visto decisamente aumentare i preventivi nel 50% circa delle regioni italiane.

PAGINEGIALLE CASA, IL SERVIZIO PER GLI ITALIANI: “OTTIMIZZAZIONE DI RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO E TEMPI

“I dati che abbiamo analizzato confermano come gli italiani si mostrino sempre più attenti e indirizzati ad una scelta consapevole dei professionisti per effettuare lavori in casa”, ha affermato Carlo Meglio, Chief Online Directories And Local Marketplaces Officer di Italiaonline. “L’aumento delle richieste di preventivi online conferma come la casa sia un ambiente sempre più importante di cui prendersi cura per godere di tempo di qualità con i propri amici e familiari. Il lavoro che facciamo sul portale PagineGialle Casa è proprio quello di fornire un servizio innovativo e semplice che mette in contatto gli utenti con i professionisti a loro vicini per ricevere preventivi in maniera veloce e confrontabile, aiutandoli ad ottimizzare i tempi e il rapporto qualità/prezzo”.

Il servizio di preventivi online è disponibile su tutto il territorio nazionale e conta 30 mila imprese e professionisti della casa iscritti, ai quali viene offerta la possibilità di provare il servizio senza impegno con i primi contatti in omaggio. In totale ci sono 200 tipi di servizi proposti ai consumatori, che possono confrontare le offerte con facilità e scegliere quella che preferiscono.











