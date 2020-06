Pago contro Serena Enardu “Mi ha mentito per mesi”/ “Perdonarla? Chi può dirlo”

Pubblicità

“Non mi pento di nulla, rifarei tutto daccapo”. Pago ne è più che convinto, d’altronde i sentimenti per Serena Enardu non si cancellano così, da un momento all’altro. Lo confessa nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale OGGI, dove il cantante ammette che sarebbe disposto “anche perdonare Serena per essersi invaghita di un altro perché, chiariamolo, lei a me aveva dato questa versione ‘Ho avuto un flirt con Alessandro (Graziani, ndr) ma non è accaduto nulla’. E quindi per mesi mi ha mentito”, racconta Pacifico Settembre. Difficile ora parlare di addio o di sentimenti cancellati per la Enardu: “Serena è stata il grande amore della mia vita, è valsa la pena tornare con lei, abbiamo vissuto momenti bellissimi.” ammette ancora il cantante.

Pago e Serena Enardu, possibile un nuovo ritorno di fiamma? Lui non le chiude la porta…

Ma cos’è quindi accaduto dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip? “è accaduto ciò che è accaduto a tante coppie: stare insieme 24 ore su 24 non è facile. Sono saltati fuori i vecchi problemi e la vecchia rabbia di Serena” racconta Pago. E ancora aggiunge: “Eravamo già in crisi, già a fine aprile non ci parlavamo più con il linguaggio dell’amore.”. Oggi Pago parla di una situazione che “Mi fa male”, anche per quanto accaduto sui social e per gli attacchi della Enardu dopo le sue prime dichiarazioni. Di fronte ad una situazione simile, è possibile ipotizzare un ritorno di fiamma? “Se la perdonerò? Chi può dirlo? – ammette Pago, che conclude – Non faccio mai previsioni. Il problema non è perdonare, ma ritrovare la fiducia. Non lo decidi”.



