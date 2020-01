Pago e Salvo Veneziano/ Lite al Grande Fratello Vip: “Hai fatto una figura di merda”

Durante la cena nella Casa del Grande Fratello Vip, gli animi si scaldano particolarmente. Il tema della discussione riguarda le vicende sentimentali di Pago e Serena Enardu. Salvo Veneziano, in maniera un po’ troppo diretta, esprime al musicista sardo il suo pensiero sulla questione: “Serena ti ha fatto fare una pessima figura, io da uomo mi sono sentito umiliato per te, ti ha mancato di rispetto in una maniera assurda, ti ha umiliato e ti ha fatto passare da sfigato!”. Pago rimane disorientato dalle parole dell’ex gieffino e risponde a tono: “Io non sono passato per sfigato!”. “Guarda che io l’ho seguita tutta!”, continua lui. Di certo l’ex gieffino non le manda a dire, anzi. Per Pago i giudizi non sono finiti, anche Pasquale Laricchia desidera esprimere il suo punto di vista. Pago però, sentendosi il dito puntato addosso, non ci sta e sbotta: “Non è che voi due mi potete dire che sono uno sfigato e io non posso rispondere”.

Pago e Salvo, battibecco in Casa: ecco perché

Anche Adriana Volpe si è aggiunta alla discussione e Pago ha sottolineato di dover capire cosa vuole veramente. Poi si è parlato anche di “minestra” riscaldata e, per l’occasione, il cantante ha preso in esempio la sua ex moglie Miriana Trevisan: “Mi dicevano ‘la minestra riscaldata’. Perfetto, la minestra riscaldata mi ha fatto avere la gioia più importante della mia vita che ha 10 anni. Mi va bene anche superriscaldata allora! E non sono neanche convinto che la minestra riscaldata non vada bene”. “Ti ha fatto fare una figura di merda di quelle mai viste!”, ha evidenziato Salvo, anche riferendosi a Temptation Island Vip. “Dopo quello che le è uscito dalla bocca, lui non dovrebbe più neppure parlarci”. In discussione anche la volontà di volere baciare la sua ex: “Pensi che non avrei baciato Serena?”, rincara Settembre. Veneziano a questo punto, ha voluto mettere in chiaro la questione ancora una volta: “Ti ha fatto fare una brutta figura tienitela! Sei tu che la porti qua dentro!”, ha commentato anche alzando la voce, poi ha lasciato la stanza particolarmente alterato. “Voi potete dire tutto e io non posso rispondere, io non ci sto”, ha chiarito ancora Pacifico. Gli altri inquilini presenti alla discussione hanno cercato di smorzare gli animi, e il diverbio – al momento – è finito lì.

