Serena Enardu/ “Incontro con Pago? Non è stata la cosa giusta” (Grande Fratello Vip)

Prime parole social per Serena Enardu che torna su Instagram mentre si trova all’aeroporto e ha pensato bene di dire la sua sul commovente e commosso incontro con Pago andato in scena ieri sera al Grande Fratello Vip 2020. In molti hanno criticato la sua voglia di farsi notare e di non chiarire prima le cose nell’intimità della propria casa o al telefono ma alla fine è andata come in molti avevano previsto ovvero con il no del pubblico all’entrata di Serena nella casa. Alfonso Signorini però non si è lasciato sfuggire l’occasione di mettere insieme i due per un piccolo confronto prima dell’addio definitivo, almeno per ora, e una pioggia di commenti social ha puntato il dito proprio contro la sarda rea di fingere e spinta a lasciare in pace Pago dopo quello che è successo.

LE PRIME PAROLE DI SERENA ENARDU DOPO L’INCONTRO CON PAGO AL GF VIP

Oggi Serena Enardu torna sui social dopo una notte passata in lacrime in albergo e posando per un bel selfie (con la borsa bene in vista) ha scritto il suo primo commento alla situazione e al suo incontro con Pago lasciando intendere di non aver pensato a sè, visto che non è stata una scelta giusta egoisticamente parlando, ma di aver pensato al noi. In particolare, scrive: “Ho pianto tanto… tutta la notte! Non so ancora se ho fatto la cosa giusta per “me” …ma sono sicura di aver fatto la cosa giusta per Noi. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno votato affinché io potessi stare lì con Pacifico. Grazie di cuore a tutti”. Adesso solo il tempo rivelerà quale sarà la vera reazione di Pago e se il cantante avrà modo di pensare a quello che è successo e perdonare Serena Enardu tornando da lei.

