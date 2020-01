Pago e Serena Enardu, bacio appassionato in diretta/ Pace al Grande Fratello Vip!

Bendato, in una stanza separata dalla Casa del Grande Fratello Vip 4, Pago attende il suo destino. Al suo fianco, senza che lui lo sappia, c’è Serena Enardu. Prima di scoprire che è al suo fianco, Alfonso Signorini manda un filmato con le parole da lui dette sul sentimento che ancora prova per lei. Lui piange solo a sentire le parole dette per lei: “Mi emoziono. Lo sento”. Poi ecco che è proprio lei a sbendarlo: tra i due parte un abbraccio molto intenso, poi uno scambio di “ti manchi”, con occhi che trasudano amore. Infine il bacio appena sfiorato sulle labbra.

Pago e Serena, pace fatta al Grande Fratello Vip

Serena Enardu e Pago non riescono a staccarsi l’uno dall’altra. “Devi fare la brava!” dichiara lui, tra un bacio e l’altro e tenendola tra le braccia. “Siete proprio belli, belli, belli” ammette Alfonso Signorini, che li interrompe. “So di essere un po’ crudele ma questo è un po’ il gioco del Grande Fratello” continua il conduttore, chiedendo a Serena di salutarlo. Un “ti amo” reciproco e un bacio appassionato sancisce questo incontro, a un mese da quello precedente, e quella che sembra essere a tutti gli effetti una pace tra i due. Signorini li separa ma Pago ancora non sa che Serena presto entrerà nella Casa come concorrente!





© RIPRODUZIONE RISERVATA