Pago, ex marito Miriana Trevisan/ L’annuncio “In arrivo una canzone per lei e Nicola”

Miriana Trevisan è ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo“. La showgirl ha concluso la sua esperienza al GF Vip 6, a pochi passi dalla finale per volere del pubblico. All’uscita dalla casa ha ritrovato il figlio insieme all’ex marito Pago. Quest’ultimo dopo aver espresso tutto il suo affetto e stima a Miriana nella passerella, si è fatto sentire anche sui social. Il cantante ha condiviso il video del momento in cui la gieffina ha lasciato la casa di Cinecittà, e ha inserito una lunga didascalia. Per iniziare Pago ha elogiato Miriana: “Che dire, sei stata strepitosa, meravigliosa, siamo orgogliosi di te!”. A questo punto Pago ha ringraziato tutti coloro che hanno sostenuto la sua ex moglie, e non è mancato un messaggio per il conduttore Alfonso Signorini: “Ti prometto che da domani inizierò a pensare alle parole, quelle della canzone da dedicare a Miriana, Pacifico e Nicola, che nonostante tutto sono e saranno sempre una famiglia”.

Pago, all’anagrafe Pacifico Settembre, è nato in Sardegna, a Quartu Sant’Elena il 30 agosto 1971. Dopo varie esperienze con la band I New Rose, ha deciso di lasciare la sua terra d’origine, per poi stabilirsi a Milano. Nel 2005 ha ottenuto un contratto con la Carosello Records e la Warner Music Italy: esce il suo primo singolo Parlo di te. Ha partecipato al Festivalbar 2005 e ha pubblicato svariati album. Nel settembre 2019 ha partecipato insieme alla sua compagna Serena Enardu alla seconda edizione di Temptation Island Vip. Pago nel 2003 ha sposato la showgirl Miriana Trevisan: i due si sono separati nel 2006, sono tornati insieme nel 2008 e nel 2009 è nato il figlio, Nicola. Nel 2013 hanno annunciato nuovamente la separazione, e nello stesso anno Pago ha iniziato la sua storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne, Serena Enardu. Nel settembre 2019, dopo la partecipazione a Temptation Island Vip, i due sono usciti separati dal programma.

