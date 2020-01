Pago/ Grande Fratello Vip: “Serena? E’ innamoratissima, il problema è solo io…”

Pago si confida con Barbara Alberti sui sentimenti confusi che prova in questo momento nei confronti di Serena Enardu. Dopo averla vista con il “rischio” di passare al suo fianco una settimana dentro la Casa del Grande Fratello Vip, le emozioni del musicista sono particolarmente contrastanti. “Mi ha fatto un enorme piacere vederla qua… l’ho incontrata, mi ha detto delle cose meravigliose che mi ha fatto piacere sentire. Gli uomini e le donne sbagliano. Il problema è solo mio adesso. Lei è innamoratissima e senza di me non ce la fa… in questo momento, poi… sappiamo che può finire anche dopodomani chissà per quale motivo. Non sono stato contento per il televoto, perché volevo provare a capire. Qui siamo qua dentro ed io volevo capire… All’inizio volevo che non rimanesse, sarebbe rimasta una settimana. Magari non serviva a niente, magari causava dei danni… pensa se ci lasciavamo male? Questa è una salvata a differenza dell’altro reality. Io non posso essere contaminato da niente e nessuno… Non ho neanche un oggetto che mi ricorda qualcosa tra di noi, sono fuori da quella roba lì e vediamo che succede”.

Grande Fratello Vip, Pago e Serena Enardu: le ultimissime dentro e fuori la Casa

In queste ore, anche Serena Enardu si è nuovamente sfogata su Instagram, raccontando per quale motivo ha deciso di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. “Ho ricevuto l’invito da parte di Alfonso Signorini che mi ha dato la possibilità di parlare con Pago. Non è stato semplice nemmeno decidere di andare, ho messo in conto tante cose… Purtroppo anzi per fortuna stavolta ho fatto parlare il cuore. E mi sono detta che questa è un’opportunità per dare a Pacifico un segnale importante perché vado contro il mio orgoglio di donna sarda e vado a dire davanti a tutta Italia ciò che avevo bisogno di dirgli. Quando Alfonso me lo ha chiesto ero titubante, poi ho accettato e lo ringrazio. Da quel giorno mi sento molto più leggera, perché ho avuto la sensazione che Pago abbia capito che cosa io sono disposta a fare per salvare la nostra relazione…”. Poi l’amara conclusione: “Se deciderà di non darmi un’altra possibilità sarà sicuramente stato uno degli errori più grandi della mia vita”.

