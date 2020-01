Pago/ Il pensiero di Serena e il “polpaccio” che intriga Paola (Grande Fratello Vip)

Pago continua a pensare a Serena Enardu: questo è quanto emerso durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 4. Il cantante ha potuto scoprire anche le emozioni che l’ex fidanzata sta vivendo all’esterno della Casa e ha dato modo di far intendere che potrebbe arrivare a perdonarla. L’ex tronista sarda ha approfittato di una Stories di Instagram per rispondere a Pago: “Oggi è un po’ coperto, ma per me sta uscendo il sole”. Le parole dell’ex fidanzato l’hanno colpita ed emozionata, così come al pubblico da casa, e ora può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Anche Elga Enardu, la gemella, sa quanto la sorella stia soffrendo in questo periodo. Così ha commentato subito quanto ha detto: “Sei contenta, hai iniziato a respirare e sorridere? Che hai scassato la minch*a”. Presto quindi Serena potrebbe ritornare nel loft di Cinecittà per rivedere il suo bello, magari per regalare ai telespettatori quella parentesi rosa che si attende sempre nel corso del reality. Intanto Pago ha ricevuto un occhio di riguardo da parte di diverse concorrenti del programma, che hanno deciso di fargli un massaggio a più mani su tutto il corpo. Piedi compresi. Disteso a braccia aperte su uno dei divani del salotto, il cantante è stato sommerso da attenzioni e qualche apprezzamento. “Comunque hai un polpaccio interessante”, ha detto Paola Di Benedetto. Clicca qui per guardare il video di Pago.

Pago e le riflessioni in Casa

Non solo sorrisi per Pago al Grande Fratello Vip 4, ma anche una riflessione su quanto vissuto in famiglia. Paolo Ciavarro in questi giorni ha confidato all’amico le proprie emozioni, soprattutto alla luce della confessione di Antonella Elia riguardo ai suoi genitori. Così i due hanno avuto modo per confrontarsi anche su questo tema: Paolo ha confessato di essersi commosso, ma anche di aver fatto una riflessione sul suo rapporto con la madre. Per il cantante invece, il pensiero è ritornato al genitore scomparso: “Anche io con mio padre non è che avessi fisicamente… mi sarebbe piaciuto averlo più fisico il rapporto, da abbraccio, ma è stata sempre una cosa… Questo l’ho pensato dopo. Anche verbalmente… io l’ho visto morire, quindi…”. Pago non può che ricordare quei brutti momenti, l’essersi ritrovato a guardare la morte in faccia e fare i conti con tutto il resto. Per questo ha consigliato all’amico di rivalutare il suo rapporto con i genitori, di goderseli il più possibile ora che ci sono. “Pensa che nonostante questo alcune volte faccio qualche errore ancora con mia madre”, ha confessato ancora, “nel quotidiano ci dimentichiamo dei nostri cari, invece bisogna cambiare le nostre priorità”. Anche per questo gli ritorna in mente Serena Enardu, continua a parlare di lei. “Penso ai miei genitori che litigavano sempre ma alla fine volevano stare insieme”, aggiunge, “e penso che magari sto dando troppo peso a qualcosa che mi potrebbe danneggiare di più, magari è solo un episodio e sto rovinando la mia felicità”. Ancora una volta le sue parole fanno pensare ad un possibile perdono in arrivo per l’ex fidanzata. Clicca qui per guardare il video di Pago e Paolo Ciavarro.

