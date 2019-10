Pago/ Il ricordo del padre commuove: “La sua forza negli anni peggiori, grande uomo”

Pago ha pubblicato un intenso primo piano che lo ritrae durante Temptation Island Vip. Sul profilo di Instagram dove ha caricato la foto, ammette di trovare una grande somiglianza con il padre, con le sue rughe e il suo vissuto. “Nonostante avesse solo cinquant’anni, mi ricorda la sua forza nei suoi anni peggiori”, svela ricordandolo con nostalgia. Se pensa a lui però, gli viene da sorridere, ma è più una smorfia di dolore la sua, riflettendo su ciò che ha dovuto passare: “alla sua sofferenza e a tutto il male subito non posso che rendermi conto di una sola cosa: noi che ci arrabbiamo, che soffriamo e versiamo lacrime soprattutto per ciò che non abbiamo più (…) Noi, magari, tutto sommato… siamo fortunati!”. Successivamente l’ex fidanzato di Serena Enardu ha voluto ringraziare tutti gli estimatori per i numerosi messaggi di affetto di queste settimane, al termine del docu-reality di stampo sociologico: “A tutti voi che ormai da mesi mi scrivete che sono un grande uomo dico grazie”, ha aggiunto.

Pago, il ricordo del padre e la lezione di vita

Secondo Pago, il grande uomo non è lui ma il padre, che per la sua famiglia ha dato la sua vita intera: “Non voglio sminuire ciò che ci accade e ci fa soffrire , perché lo so, il dolore non fisico, la delusione , l’amarezza, sono sentimenti che fanno male a volte tanto quanto un letto di ospedale ma questa è la vita ed è per lei che un uomo deve necessariamente sempre guardare avanti, SE PUÓ, perché c’è sempre una seconda possibilità, io l’ho sempre avuta…”. Di seguito il cantautore sardo ha “sponsorizzato” il programma di Gabriele Parpiglia in arrivo il 30 ottobre su Real Time: “A proposito non perdetevi “Seconda Vita”, di e con Gabriele Parpiglia dal 30 ottobre alle 21.10 su Real Time… Buon fine serata e soprattutto buon inizio settimana a tutti”. Nel frattempo, i commenti di stima e affetto proseguono anche sotto il post: “Sei una bella persona…Grande Pago!”, “Sei grande Pago! Hai tutta la mia ammirazione”, “Uomo di grande sensibilità!”.

