Serena Enardu e Pago/ Lacrime a Uomini e Donne: “i vostri insulti stomachevoli…”

Lacrime, amore, emozioni e paura: tutto questo anima il confronto di Serena Enardu e Pago, protagonisti della puntata del trono classico di Uomini e Donne, in onda oggi, venerdì 25 ottobre. Dopo quasi sette anni di vita insieme, Serena e Pago hanno deciso di percorrere due strade diverse. A volere la separazione è stata l’ex tronista che ha capito di non amare più Pago a cui continua a volere un bene immenso e a cui non avrebbe mai potuto fare del male. “Mi manca sapere come sta. Gli voglio bene, ma non lo amo”, ha chiarito Serena ai microfoni del settimanale Chi. “Mi manca tanto, tutto. Mi manca lei. Ha un fascino incredibile. Mi manca nel quotidiano. Mi manca il solo abbraccio. Fa male” ha, invece, ammesso Pago. Il percorso di Serena Enardu a Temptation Island Vip dove si è avvicinata al tentatore Alessandro ha scatenato la reazione del web che si è schierato apertamente dalla parte di Pago.

SERENA ENARDU E PAGO A UOMINI E DONNE: INSULTI PER L’EX TRONISTA

Il confronto a Uomini e Donne tra Serena Enardu e Pago scatena nuovamente gli haters nei confronti dell’ex tronista che, in queste ore, sta ricevendo offese a cui ha deciso di rispondere sui social. “Potete pensare che sia stato sbagliato il modo, il momento e il posto… potete esprimere i vostri pareri e se volete giudicare , fatelo pure ma con i dovuti modi, trovo le vostre aggressioni verbali e i vostri insulti stomachevoli perché qualificano voi, non me!”, ha scritto Serena sotto la foto dell’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi. “Non vergognarsi mai di dire La Verità, mai… se si vuole stare bene con se stessi, perché è solo così che si può ricominciare a vivere e soprattutto…a sorridere“, ha invece scritto Pago che in queste ore sta ricevendo messaggi di solidarietà e sostegno dai fan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA