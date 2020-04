Pago perde le staffe su Instagram/ Lite con un follower: “Vai a cag*re! Sparisci”

Pubblicità

Stavolta non ce l’ha fatta Pago a rimanere calmo di fronte all’ennesimo attacco ricevuto sul web. Il cantante, reduce dall’avventura al Grande Fratello Vip grazie alla quale ha ritrovato la serenità con Serena Enardu, ha perso le staffe, attaccando duramente un utente su Instagram. Pago, che è tornato a Cagliari dove vive nella stessa casa con Serena Enardu ma a distanza di sicurezza da lei e suo figlio Tommaso, ha pubblicato un post in cui si è sfogato, sicuramente provato dal periodo difficile che tutti stiamo vivendo. “Sono sicuro che la mia domenica non è molto diversa da quella degli altri musicisti, quelli che forse dovranno capire come sbarcare il lunario nei prossimi mesi – ha scritto Pago su Instagram mentre si mostrava al lavoro tra spartiti e computer – .Mah, speriamo bene ragazzi, speriamo che la musica ritorni presto a risuonare non solo tra le nostra mura! Intanto ‘tu lo sai’ versione acustica prende forma”.

Pago litiga con un utente su Instagranm: volano parole forti!

Ma non tutti i commenti a questo post sono stati positivi. Se qualcuno ha incoraggiato Pago a credere nelle sue capacità, altri invece lo hanno criticato e uno in particolare gli ha scritto: “Vai a raccogliere i pomodori, è sempre un lavoro no?”. Istigazione di fronte alla quale Pacifico non è riuscito a trattenersi. La replica è arrivata dopo poco: “Cara, ma tu che sei schierata in prima linea trovi la voglia e il tempo di venirmi a scassare la min…a ? – ha sbottato allora il cantante – . Ma va a cag* va… sparisci e trovati tu qualcosa da fare per te invece di sparare minc….e nei social degli altri. Addio!”. La replica furiosa di Pago ha suscitato l’approvazione di molti ma altrettante critiche di chi ha trovato eccessiva la sua reazione oltre che poco galante.





