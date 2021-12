Pago si candida per l’Isola dei Famosi 2022/ “Reality show che ti mette a nudo”

Una nuova avventura nel mondo dei reality potrebbe presto iniziare per Pago, nome d’arte di Pacifico Settembre che, dopo aver partecipato a Temptation Island con la sua ex fidanzata Serena Enardu, aver preso parte come concorrente al Grande Fratello Vip e aver stupito tutti con la sua partecipazione a Tale e Quale Show il cantante si candida per l’isola dei famosi 2022.

A dichiararlo è stato il cantante stesso al settimanale Nuovo Tv: “Vorrei vivere quest’avventura perché è un reality show che ti mette a nudo”. Chissà se Ilary Blasi e lo staff del reality accoglieranno di buon grado la candidatura di Pago per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022.

Pago parteciperà all’Isola dei Famosi dopo la delusione di Sanremo 2022

La volontà di Pago di partecipare all’Isola dei Famosi 2022 sarà nata da una voglia di riscatto dopo l’esclusione di Amadeus dal Festival di Sanremo 2022? Il cantante ha più volte espresso la delusione per la sua esclusione e al settimanale Nuovo Tv ha ammesso: “Ci sono colleghi che vanno molto spesso a Sanremo e, secondo me, alcuni di loro non hanno neanche bisogno di partecipare. Non capisco la dinamica […] Evidentemente si guarderanno altre cose o semplicemente le canzoni non piacciono anche se non ne sono tanto sicuro”.

Pago ha raccontato di come la canzone bocciata al Festival di Sanremo 2022 sia una canzone in cui lui crede molto e ha annunciato che presto verrà pubblicata per essere ascoltata anche da tutto il pubblico. Al momento, reality a parte, l’attenzione di Pago è però concentrata sul suo nuovo tour Il protagonista che avrà inizio da febbraio.

