Pago: “Sono entrati nel mio profilo Instagram”/ Durissimo sfogo del cantante e…

Pago si lascia andare ad uno sfogo su Instagram raccontando la sua disavventura sui social. Attraverso una storia, il cantante che è stato uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Tale e Quale Show mettendo in mostra le sue doti canore e portando a casa la vittoria, ha comunicato ai followers di essere alle prese con una violazione del suo profilo. A quanto pare, qualcuno sarebbe entrato nel profilo di Pacifico Settembre, questo il vero nome di Pago. “Effetto trattieni il respiro dopo che scopri che qualcuno ti è entrato nuovamente nei profili social”, ha scritto sui social aggiungendo anche l’hashtag hackerato. Il tutto con un sottofondo musicale d’effetto come Hacker Attach dei Freak Noize. Pago, tuttavia, ha poi ritrovato il sorriso anche se l’amarezza per l’accaduto resta.

Pago: “Il Festival di Sanremo è il sogno della mia vita”

La musica è il grande amore di Pago che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, ha svelato di avere un grande sogno da realizzare ovvero quello di partecipare al Festival di Sanremo. Un sogno che Pacifico Settempre sperava di realizzare già nel 2021 come raccontava lo scorso dicembre ai microfoni del magazine diretto da Alfonso Signorini. “Il Festival di Sanremo è il sogno della mia vita: ho spedito il mio brano al direttore artistico Amadeus. Se non dovesse andare, pazienza. Ci riproverò. Le sfide non mi hanno mai fatto paura, altrimenti non sarei qui”. La grande occasione, dunque, arriverà nel 2022? Nel frattempo, si gode l’affetto dei fan che continuano a sostenerlo e a seguire la sua musica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA