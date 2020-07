Pago “sono figo?/ Video, la replica di Eros Ramazzotti: “mi piacciono le donne”

Pago e Eros Ramazzotti hanno regalato ai fan un momento davvero divertente sui social. Con l’arrivo dell’estate e la fine della quarantena per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, anche i personaggi famosi sono tornati a muoversi regalando retroscena, gossip e a volte le immancabili polemiche. Questa volta però si tratta di un momento esilarante che ha per protagonisti due cantanti di casa nostra: il primo è Eros Ramazzotti, tra gli artisti di maggior successo della musica italiana nel mondo, mentre il secondo è Pago, che si è fatto conoscere negli ultimi mesi per via della complicata e tormentata storia d’amore con Serena Enardu. Archiviata nuovamente la storia con l’ex tronista a cui ha dedicato il nuovo singolo “Tu lo sai”, il cantante ha trascorso qualche giorno di relax in compagnia dell’amico registrando un filmato che ha fatto tanto sorridere il popolo dei social. Ramazzotti e Pago si sono incontrati per caso e hanno deciso di inscenare un simpaticissimo siparietto con il cantautore romano che ha fatto una sorta di “propaganda” all’amico e collega.

Eros Ramazzotti a Pago: “Questo è un bravo ragazzo”

“Questo è un bravo ragazzo, sembra un po’ così… ma è un bravo ragazzo” ha detto Eros Ramazzotti che chissà ha voluto mandare una frecciatina anche a Serena Enardu. Una cosa è certa: Pago è da sempre molto corteggiato dalle donne e dalle sue fan che sui social lo riempio di complimenti facendo proposte a volte anche molto piccanti. Allora dopo il commento di Ramazzotti, Pago ha replicato dicendo: “Ma dillo che sono un gran figo”. Alla domanda dell’amico, Ramazzotti ha replicato in modo davvero inaspettato dicendo: “no io non lo so… mi piacciono le donne, che ca**o… poi sei alto”. Un riferimento all’altezza di Pago di circa 1 metro e 90 che non è stato ben compreso dai tantissimi fan. Una cosa è certa: il breve filmato, manco a dirlo, è diventato virale tra gli schieramenti delle fan dei due cantautori. Chissà che non possa essere l’inizio di una collaborazione. Chi può dirlo! Clicca qui per vedere il video dei due cantanti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA