Pago derubato a Milano/ Vetro macchina rotto e portafogli sottratto: “i problemi…”

Disavventura per Pago a Milano. Il cantante è stato derubato e si è sfogato pubblicando una serie di video su Instagram in cui racconta cos’è successo. Il cantante ha raccontato di aver trovato il vetro della sua auto rotta. I ladri gli avrebbero sottratto un portafogli al cui interno c’erano contanti e documenti. “Bella Milano eh, però succede anche questo. Buongiorno, buon martedì. Vado in palestra e poi vado a cambiare sto vetrino e poi vado a farmi benedire. Chiaramente scherzo sulla benedizione. I problemi veri sono altri, magari quel portafoglio che mi hanno rubato, che poi non c’era niente dentro ed era lì per sbaglio, servirà a qualcuno per mangiare e per bere e che Dio lo benedica”, si è sfogato Pago che, nelle ultime settimane, è finito nuovamente al centro del gossip.

PAGO DERUBATO: DOPO LO SFOGO IL SILENZIO

Dopo lo sfogo sui social, Pago ha deciso di voltare definitivamente pagina. Il cantautore, al centro del gossip per la fine della sua storia con Serena Enardu con cui ha partecipato a Temptation Island Vip prima di chiudersi nella casa del Grande Fratello Vip, si sta dedicando al figlio Nicola, nato dal suo amore con Miriana Trevisan e alla musica. Il furto subito è una piccola battuta d’arresto che il cantautore è pronto a dimenticare e, probabilmente, non tornerà più sulla questione dopo essersi lasciato andare ad uno sfogo. Nel frattempo, la sua storia, ormai finita, con Serena Enardu continua a far discutere e, dopo i vari tira e molla, sembra che i due si siano definitivamente detti addio e non ci siamo i margini di un nuovo ricongiungimento.



