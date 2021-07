Paige Milian, fidanzata di Raheem Sterling/ Imprenditrice originaria dei Caraibi

Si chiama Paige Milian la fidanzata di Raheem Sterling, attaccante/ala del Manchester City e della nazionale inglese che questa sera scende in campo per fronteggiare l’Italia. A tifare per lui dagli spalti ci sarà senz’altro Paige, imprenditrice di origini caraibiche che Sterling ha conosciuto quando entrambi erano teenager. Dopo essersi legati da giovanissimi, Paige e Raheem si sono presi una pausa di qualche anno salvo poi riunirsi nel 2015 (la rottura, invece, risale al 2012). Quanto al titolo di studio, i giornali inglesi la descrivono come una ragioniera qualificata proprietaria anche di una società immobiliare.

Chi è Paige Milian, fidanzata di Raheem Sterling

Sterling e Milian si sono fidanzati ufficialmente nel 2018. Sembrerebbe che sia stato lui a proporsi, come vuole la tradizione, e in quell’occasione le avrebbe anche regalato un anello di diamanti piuttosto grande. La coppia si sarebbe dovuta sposare nel 2020, ma a causa della pandemia i loro piani sono stati rimandati. Una fonte ha riferito a The Sun che la location prescelta potrebbe essere o il Regno Unito o la Giamaica, essendo lui originario di lì. La stessa fonte ha aggiunto: “Paige ha un’ottima influenza su Raheem, va molto d’accordo con sua madre ed è un’ottima madre”. Pur non essendo ancora sposati, infatti, i due hanno già avuto dei figli, Thiago Sterling e Ariah, mentre Raheem era già padre di Melody Rose, nata da una precedente relazione di lui con una certa Melissa Clarke.

