Paky, il ballerino di Amici 22 parla della morte della madre/ “Mi sfogavo con la danza”

Paky è entrato ad Amici 22 da pochi giorni, dopo essersi giocato il posto con una sfida contro Samu e a un passo dalla vittoria è stato scelto da Alessandra Celentano. Il ballerino di hip hop, 18 anni, nelle ultime ore ha iniziato a farsi conoscere non solo dai compagni ma anche dal pubblico a casa. Pasquale Brunetti, questo il vero nome di Pack, ha parlato un po’ di sé e della perdita della madre.

È stato grazie alla mamma che Pack si è avvicinato al ballo: “Era uno dei suoi sogni. Mi supportava, mi portava alle gare, credeva tanto in me”. Quando è morta la madre, Pack riusciva a esprimere il suo doloro solo nella danza: “Quando morì mia mamma una lacrimuccia. Non mi uscivano proprio”. A differenza della madre, il padre inizialmente non voleva che il figlio si dedicasse alla danza.

“Se ballavo a casa mi faceva le ca**iate”, ha raccontato Paky parlando del padre. Il ballerino di hip hop ha spiegato che il padre preferiva che giocasse a calcio. Le cose sono cambiate quando il genitori si è accorto dei risultati del figlio nel ballo. A differenza di altri allievi, che hanno iniziato a ballare da bambini, Paky si è avvicinato alla danza quasi per caso. Giocava a calcio quando un suo amico l’ha portato a fare una prova di danza. Tornato a casa ha subito condiviso con la madre quanto gli fosse piaciuto ballare: “Cominciavo a ballare e vedevo che il mio corpo rispondeva bene”, ha raccontato ad Amici. Stando alle anticipazioni di Amici 22 di domenica 29 gennaio Paky conquisterà il primo posto della classifica di ballo.

