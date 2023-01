Palazzo Chigi condanna manifestazioni Cospito/ “Non scendiamo patti con chi minaccia”

Palazzo Chigi condanna le manifestazioni per Cospito

Arriva in queste ore la condanna da parte di Palazzo Chigi alle manifestazioni che si stanno tenendo in tutta Italia contro la misura 41bis riconosciuta ad Alfredo Cospito. In una nota emessa da Governo, infatti, arriva una ferma condanna all’escalation di violenza all’interno delle manifestazioni che fino a questo punto hanno visto anche il lancio di una bottiglia molotov contro il distretto di polizia Prenestino a Roma.

Nella nota emessa da Palazzo Chigi sulle manifestazioni per Cospito, citata dalla maggior parte dei quotidiani italiani, si legge come “gli attentati compiuti contro la nostra diplomazia ad Atene, Barcellona e Berlino, come pure quello di Torino, le violenze di piazza a Roma e Trento, i proiettili indirizzati al direttore del Tirreno e al procuratore generale Francesco Saluzzo, la molotov contro un commissariato di Polizia”, non riusciranno ad intimidire le istituzioni. “Tanto meno”, continua la nota di Palazzo Chigi, “se l’obiettivo è quello di far allentare il regime detentivo più duro per i responsabili di atti terroristici”, in chiaro riferimento ad Alfredo Cospito, “lo Stato non scende a patti con chi minaccia“.

Lollobrigida: “Roma oggetto di vili aggressioni”

Palazzo Chigi, insomma, condanna fermamente la deriva violenta e anarchica delle manifestazioni contro il regime carcerario duro ad Alfredo Cospito, sostenendo che lo Stato non è disposto a scendere a nessun tipo di patto con gli attentatori. Oltre alla condanna da parte dello Stato, però, in queste ore è arrivato anche il commento di Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

Commentando, dopo la nota emessa da Palazzo Chigi, le manifestazioni per Alfredo Cospito che si stanno tenendo in queste ore, Lollobrigida ha espresso “ferma condanna e solidarietà alle forze dell’ordine di Roma, oggetto in queste ore di vili aggressioni e attacchi inaccettabili. Da parte del governo c’è la massima fermezza a respingere ogni tentativo di intimidazione e violenza, e attenzione a non sottovalutare alcun episodio violento. Un ringraziamento agli agenti che con la loro professionalità sono in prima linea per difendere lo Stato da soggetti che puntano ad alimentare odio sociale e minacciare i principi di diritto della nostra nazione”. Non è ancora chiaro se Palazzo Chigi deciderà, nelle prossime ore, di agire anche diversamente in merito alle manifestazioni per Cospito.

