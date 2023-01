Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: droni attaccano centro militare in Iran (29 gennaio)

Le ultime notizie che giungono dall’Iran oggi, domenica 29 gennaio 2023, riferiscono un avvenuto attacco di droni, senza successo, contro uno dei complessi di officine del Ministero della Difesa nella città centrale iraniana di Isfahan. Ad annunciarlo mediante un comunicato stampa è stato lo stesso Ministero, sottolineando apertamente che uno dei droni è stato abbattuto dal sistema di difesa antiaerea di cui è dotato il complesso e altri due sono esplosi. Il raid di ieri sera, verificatosi alle 21 italiane, ha danneggiato solamente una porzione del tetto di un’officina, senza arrecare danni alle attrezzature, né provocare vittime. Le attività delle officine, nel mentre, continuano. Testimoni hanno riferito di avere udito tre o quattro esplosioni.

Negli Stati Uniti d’America sono esplose le proteste dopo la diffusione del video relativo all’arresto di Tyre Nichols. L’uomo è infatti stato pestato a morte da un gruppo di 5 agenti mentre si trovava a terra inerme, dopo essere stato colpito con la pistola paralizzante taser. Il 29enne Tyre Nichols è morto tre giorni dopo il pestaggio e immediatamente si sono fatte sentire le voci della protesta. Riguardo all’episodio, ci sono state anche delle parole da parte del presidente Biden che ha dichiarato che quanto si vede è “oltraggioso”. Lo stesso Biden ha chiesto che venga effettuata una riforma della polizia. Nella giornata di ieri sono stati milioni i cittadini statunitensi che hanno potuto vedere il video del pestaggio, che hanno immediatamente riportato indietro nel tempo all’analoga vicenda di George Floyd, datata maggio 2020. In quel caso, l’uomo afroamericano morì per una crisi respiratoria causata dagli agenti.

ULTIME NOTIZIE, LUTTO NEL CALCIO: MORTO CARLO TAVECCHIO

Ultime notizie dal mondo del calcio: l’ex presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio, è morto nella mattinata di oggi a 79 anni a causa di una polmonite che ne aveva provocato il ricovero in ospedale a Erba. Tavecchio è stato a capo della Federcalcio dal 2014 al 2017, quando fu costretto alle dimissioni a causa della mancata qualificazione della squadra azzurra alla fase finale del Mondiale che si svolse in Russia nell’estate 2018. La sua carriera è durata per molti anni, rimbalzando tra la politica e la presidenza della Lega Dilettanti. Carlo Tavecchio è stato famoso anche per le riforme da lui effettuate e per una serie di gaffe in occasione di discorsi pubblici.

ULTIME NOTIZIE, ATTACCATE SEDI DIPLOMATICHE ITALIANE IN GERMANIA E SPAGNA

Ultime notizie dall’estero: le sedi diplomatiche di Berlino e Barcellona sono state attaccate nella serata di ieri da ignoti. Nel primo caso è stata incendiata l’auto di un funzionario, mentre nel secondo sono state imbrattate le pareti esterne della sede del consolato. Questi attacchi hanno portato la Procura di Roma all’apertura di una indagine per ricercare i colpevoli. La pista che viene accreditata come la più plausibile è quella di gruppi anarchici. Secondo il Ministero degli Esteri, in Spagna sono state arrestate cinque persone ritenute responsabili dell’accaduto. Gli attacchi di ieri arrivano due mesi dopo quelli avvenuti contro la sede diplomatica italiana di Atene. A Barcellona sono già iniziate le operazioni di pulizia delle pareti imbrattate.

ULTIME NOTIZIE, PREMIER MELONI IN VISITA IN LIBIA

Politica, ultime notizie. Dopo la visita in Algeria, la premier Meloni si è recata in visita anche in Libia. Giorgia Meloni è accompagnata in questa sua visita dai ministri Piantedosi e Tajani e del gruppo fa parte anche Descalzi, l’amministratore delegato di Eni, che dovrebbe firmare un accordo con il quale la compagnia italiana inizierà a estrarre gas da due giacimenti che si trovano al largo di Tripoli. La premier in un suo discorso ha chiarito che l’intento dell’Italia è quello di rafforzare una cooperazione con i Paesi africani che non sia predatoria, ma porti a miglioramenti per tutti.











