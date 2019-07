Palermo escluso dalla Serie B/ Bocciata domanda d’iscrizione: rosanero verso la D?

Bocciata la domanda d’iscrizione, il Palermo è escluso dalla Serie B. Manca ancora l’ufficialità che dovrà essere ratificata dal Consiglio federale, ma le speranze sono sostanzialmente finite dopo che la Covisoc ha dato parere negativo alla richiesta del club rosanero di iscrizione alla Serie B 2019-2020. Il Palermo è stato escluso per l’assenza dei “criteri economico finanziari previsti per l’ottenimento della licenza nazionale ai fini dell’ammissione al campionato di serie B 2019/20”. La commissione di vigilanza sulle società di calcio ha contestato ai rosanero la mancanza della fideiussione, del pagamento degli stipendi ai calciatori e dei debiti sportivi nei confronti della Lega di Serie B e della Figc, fra cui la sanzione da 500mila euro comminata per illecito amministrativo. Il Palermo dunque, che solo poche settimane fa si era salvato dalla retrocessione decretata in un primo tempo dalla giustizia sportiva, sembra dunque adesso condannato a dire comunque addio alla Serie B.

PALERMO ESCLUSO DALLA SERIE B: RIPESCAGGIO PER IL VENEZIA?

Il Palermo potrebbe fare ricorso entro l’8 luglio, ma serve il pagamento di 15mila euro per depositare l’istanza ed inoltre non sembrano esserci margini per un successo, visto che sono ammessi solamente i ricorsi per correggere documentazioni complete inviate entro i termini e la domanda della società rosanero non lo è. Il Consiglio federale della Figc in programma il prossimo 12 luglio ufficializzerà l’estromissione del club e in quel momento si darà automaticamente il via alla pubblicazione del bando da parte dell’amministrazione comunale per l’individuazione della nuova società rosanero che dovrà ripartire dalla Serie D. Con il Palermo escluso dalla Serie B, il suo posto potrebbe essere preso dal Venezia, retrocesso in C dopo i discussi playout persi contro la Salernitana. La società ha già presentato la richiesta di ripescaggio in Serie B e dovrebbe essere proprio il club lagunare a prendere il posto del Palermo.

