Palinsesti Mediaset 2022-2023/ Tornano Ciao Darwin e La Talpa, chiude Tiki Taka

Giornata di presentazione dei palinsesti Mediaset a Cologno Monzese. Dopo la Rai, il Biscione ha reso noti i progetti per la stagione 2022-2023 e non mancano novità e sorprese. In prima linea come sempre Maria De Filippi: confermatissimi Tu si que vales, C’è posta per te e Amici. Ma non solo: produrrà la nuova edizione del reality La Talpa, un ritorno attesissimo e di cui si vociferava da tempo.

Per quanto riguarda i reality show, i palinsesti Mediaset vedranno ancora protagonisti il Grande Fratello Vip e L’isola dei famosi. A proposito della casa più spiata d’Italia, confermata la presenza di Orietta Berti come opinionista. Secondo Pier Silvio Berlusconi, l’artista potrebbe essere coinvolta anche in altri progetti: “Stiamo pensando a due serate evento”, le parole dell’amministratore delegato del Biscione.

PALINSESTI MEDIASET 2022-2023: TORNANO CIAO DARWIN E ZELIG

Pio e Amedeo recitano un ruolo da protagonista nei palinsesti Mediaset 2022-2023. Il duo comico tornerà sulle reti del Biscione con Emigratis e con Felicissima sera. Tra le conferme troviamo naturalmente Striscia la notizia, che ripartirà dalla coppia Alessandro Siani-Luca Argentero, e il Maurizio Costanzo Show. Per quanto riguarda l’intrattenimento in prima serata, Scherzi a parte e Show dei record saranno affiancati da un ritorno attesissimo: parliamo di Ciao Darwin, con protagonisti Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Bis per Michelle Impossible con la Hunziker, mentre su Italia 1 si celebrerà la festa per i trent’anni di Mai dire gol: “Non sappiamo ancora quante puntate saranno, ma contiamo di avere tutti i protagonisti: deve essere un evento”.

Chiude, invece, Tiki Taka, giunto a fine corsa, ma Piero Chiambretti non resterà a piedi: il presentatore piemontese sarà al timone di Talentissimo me. Barbara D’Urso resta assolutamente nei piani di Mediaset: “E’ stata assolutamente rinnovata. Il contratto scadeva a dicembre ed è stato rinnovato per le prossime stagioni. Rifarà Pomeriggio 5. E siccome è una professionista che ha migliaia di ore di volo, intese come diretta totale, sicuramente avrà anche degli altri programmi”. Le Iene avrà un appuntamento fisso il martedì sera: conduttori confermatissimi, Teo Mammuccari e Belen Rodriguez. Nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset 2022-2023, sono stati resi noti i titoli di alcune fiction della prossima stagione: da Viola con il mare (Can Yaman e Francesca Chillemi) a Il patriarca (Claudio Amendola), passando per L’anima gemella (Daniele Liotti), La ragazza di Corleone (Rosa Diletta Rossi e Fortunato Cerlino) e Bardot (Julia De Nunez e Giuseppe Maggio). Rinnovate per la seconda stagione Fosca Innocenti, Luce dei tuoi occhi e Buongiorno mamma!











