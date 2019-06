Diretta Tottenham Liverpool/ Streaming video Rai: orario e pronostico finale di Champions League!

TOTTENHAM LIVERPOOL: FINALE CHAMPIONS LEAGUE 2019

Tottenham Liverpool, che sarà diretta dall’arbitro sloveno Damir Skomina, è la finale di Champions League 2018-2019: si gioca al Wanda Metropolitano di Madrid, alle ore 21:00 di sabato 1 giugno. Finalmente siamo arrivati al grande atto conclusivo della stagione, quello in cui si assegna il trofeo più importante: per la seconda volta nella storia se lo giocano due squadre inglesi, era successo anche 11 anni fa a Mosca e allora in campo c’erano Manchester United e Chelsea. Stavolta Spurs e Reds sono arrivati alla finale: la prima di sempre per Mauricio Pochettino e la squadra di Londra, mentre per il Liverpool potrebbe essere il sesto titolo che permetterebbe di avvicinare quel Milan battuto incredibilmente ai rigori nel 2005, e dal quale era stato sconfitto due anni più tardi. I Reds potrebbero chiudere la stagione in maniera dolorosa: hanno perso di un solo punto una Premier League condotta a lungo e terminata con 98 punti, adesso la seconda sconfitta consecutiva in una finale di Champions League sarebbe un colpo davvero duro. Da ricordare anche che sia per Pochettino che per Jurgen Klopp questo potrebbe essere l’ultimo atto sulle rispettive panchine, anche se al momento l’ipotesi che il tedesco possa lasciare Anfield non è troppo concreta. Aspettiamo ora il calcio d’inizio nella diretta di Tottenham Liverpool; nel frattempo possiamo valutare quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni della finale di Champions League.

Per seguire la diretta tv di Tottenham Liverpool potrete andare sulla televisione di stato, perché sarà Rai Uno a trasmettere la finale di Champions League: appuntamento dunque anche sul sito www.raiplay.it con PC, tablet o smartphone mentre in alternativa gli abbonati alla televisione satellitare avranno l’opzione di Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) o Sky Sport Football (203), ma naturalmente anche il servizio di diretta streaming video attivabile senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Pochettino non ha ancora le idee chiarissime per Tottenham Liverpool: il tecnico argentino medita anche sulla possibile difesa a tre, in caso contrario saranno Alderweireld e Vertonghen i centrali a protezione di Lloris, mentre Trippier e Danny Rose agiranno sugli esterni. A centrocampo ha recuperato definitivamente Eric Dier e con lui Winks, ma il titolare insieme a Moussa Sissoko potrebbe essere ancora Wanyama; davanti la grande notizia è il ritorno di Harry Kane, quasi certamente in campo dal primo minuto. Per il Tottenham il modulo dunque dovrebbe essere il 4-2-3-1: Son Heung-Min si allarga a sinistra con Eriksen centrale, la novità potrebbe essere la titolarità di Lucas Moura, eroe della semifinale, in luogo di un Dele Alli apparso appannato nelle ultime uscite. Nel Liverpool sarà ovviamente 4-3-3: Matip e Van Dijk davanti ad Alisson, Robertson e Alexander-Arnold i terzini, poi Henderson e Fabinho sicuri del posto a centrocampo. Il primo ballottaggio riguarda il ruolo di seconda mezzala: se lo giocano Wijnaldum e Milner mentre Naby Keita non potrà giocare questa finale, per infortunio. Nel tridente si rivedono sia Salah che Firmino, assenti nel ritorno contro il Barcellona: naturalmente entrambi partiranno dal primo minuto, a completare il reparto offensivo sarà Sadio Mané che è decisamente salito di colpi nelle ultime battute della stagione.

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Tottenham Liverpool indicano nei Reds i favoriti per la vittoria della Champions League; per il loro successo dovete puntare sul segno 2 e il vostro guadagno sarebbe pari a 1,95 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 4,00 che è stato assegnato all’affermazione degli Spurs (segno 1). L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porterebbe le due squadre a giocare i tempi supplementari: in questo caso il vostro guadagno sarebbe di 3,55 volte la puntata con questo bookmaker.



