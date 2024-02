Pallone non identificato sorvola il Colorado/ Video: “Non è una minaccia ma non sappiamo cosa sia”

Un possibile pallone spia sta sorvolando i cieli degli USA? Non è ancora certo fatto sta che in Colorado è stata avvistata una sfera bianca non identificata che si muove verso est. Il pallone ha sorvolato lo stato ad alta quota, come si legge sul sito di TgCom24, citando il network americano Cbs, e secondo alcune fonti pare che l’aeronautica militare a stelle e strisce abbia stabilito che non si tratterebbe di una minaccia, anche se le sue origini e il suo obiettivo restano ancora ignoti.

Il caso del pallone in Colorado ha ovviamente ricordato quanto accadde l’anno scorso, quando un palloni spia-cinese sorvolarò gli Stati Uniti, creando l’ennesimo episodio di tensione fra Washington e Pechino, con scambi di accuse reciproche. Il piccolo pallone, precisa ancora TgCom24.it, dopo aver sorvolato il Colorado si è spostato nello Utah volando ad una quota degli aerei di linea, circa 13.000 metri di altezza, e lo stesso è stato intercettato da un jet del Norad, il comando di difesa nordamericano, di conseguenza l’oggetto non identificato è strettamente monitorato dalle autorità.

PALLONE NON IDENTIFICATO SORVOLA IL COLORADO: LE TENSIONI DEL 2023 CON LA CINA

Come accennato sopra, nel 2023 si creò un momento di alta tensione fra Stati Uniti e Cina a seguito di un pallone presumibilmente spia che sorvolò il territorio americano per diversi giorni con tanto di sofisticate apparecchiature. Il ministero degli esteri di Pechino, in quell’occasione, aveva spiegato che l’oggetto volante aveva il semplice scopo di raccogliere delle informazioni meteorologiche e aveva “deviato molto dalla rotta prevista” per via dei forti venti che spiravano in quei giorni.

Alla fine il pallone cinese venne abbattuto dall’esercito americano al largo della costa della Carolina del Sud il 4 febbraio di un anno fa, recuperando poi i rottami e analizzandoli. Venne stabilito che il pallone non rappresentava una minaccia per gli Stati Uniti ma in ogni caso l’aeronautica venne messe in massima allerta in quei giorni.













