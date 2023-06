Pallottole in libertà/ Il folle cinema francese di Salvadori in onda oggi 7 giugno 2023 su Rai 2

Il palinsesto della seconda serata di Rai 2 per questo mercoledì 7 giugno alle ore 23 prevede la messa in onda del film Pallottole in libertà. Si tratta di una pellicola dei generi commedia, drammatico e anche giallo, realizzata in Francia nel 2018 e diretta dal regista francese Pierre Salvadori, mentre il soggetto e la sceneggiatura è di Benjamin Charbit, Benoit Graffin e dello stesso regista. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Camille Bazbaz mentre nel cast ci sono tra gli altri Adele Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard, Vincent Elbaz e Audrey Tautou.

Grande Fratello, nuova edizione sarà Vip o Nip?/ Grandi novità: "Niente influencer, i concorrenti saranno…"

La trama del film, un tema drammatico ma con personaggi stralunati

Costa Azzurra, Francia. Un’ispettrice di polizia di nome Yvonne (Adele Haenel) resta vedova. Il marito era un poliziotto come lei e godeva della fama di eroe per le sue gesta, tuttavia ben presto si rende conto che in realtà era tutt’altro che un uomo fedele e generoso: viene a sapere che in diverse occasioni l’aveva tradita e che addirittura si era costruito una seconda vita. Non solo, nel corso della sua lunga carriera come capitano della polizia si era reso protagonista di un fatto disdicevole: aveva mandato in prigione un innocente di nome Antoine (Pio Marmai), il quale ha dovuto scontare 8 anni per un crimine commesso dal poliziotto stesso.

Amici 22, Aaron Cenere: "Sono stato troppo solo.."/ La confessione

Ora che il marito è defunto, il passato bussa alla porta di sua moglie, con l’uscita dal carcere dell’innocente. Yvonne cercherà di dargli supporto e lo aiuterà a ritrovare la libertà e la possibilità di riabbracciare la sua adorata moglie e la famiglia. L’ispettrice però lavorerà al caso in maniera poco limpida, in particolare cercherà di evitare di fare emergere tutta la verità sul caso per non macchiare la memoria del marito. Ma la resa dei conti non tarderà ad arrivare…

—

LEGGI ANCHE:

Shannen Doherty: "Il cancro si é diffuso dal seno al cervello..."/ La dura verità

© RIPRODUZIONE RISERVATA