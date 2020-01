Pamela Anderson e Jon Peters si sono sposati in segreto/ La cerimonia a Malibu

Pamela Anderson si è sposata in gran segreto per la quinta volta. Tra gli ex della bionda anche il rocker Tommy Lee, con il quale ha due figli ormai adulti. Più di recente, ha vissuto a Marsiglia con la stella del calcio francese Adil Rami (scaricato a giugno 2019). In questi giorni ha sposato il magnate del cinema Jon Peters con una cerimonia segreta a Malibu, in California, e suo figlio Brandon Thomas Lee non poteva essere più felice per lei. In una dichiarazione esclusiva a Fox News, l’attore in erba di 23 anni, ha dichiarato di essere gioioso per i due novelli sposi: “Sono incredibilmente felice per mia madre e Jon”, ha commentato Brandon. “Si conoscono da oltre 35 anni e auguro loro buona fortuna in questo prossimo capitolo della loro vita insieme. Sosterrò la coppia felice in ogni modo e sono entusiasta di conoscere ancora meglio la famiglia di Jon”. La 52enne e il 74enne si conoscono da oltre 30 anni e, secondo The Hollywood Reporter, hanno ravvivato il loro rapporto negli ultimi mesi tenendolo nascosto.

Pamela Anderson si è sposata con Jon Peters

La notizia sul matrimonio è stata ufficializzata dall’addetto stampa di lei, Matthew Berritt, che ha dato la lieta novella al magazine People: “Sono molto innamorati l’uno dell’altra e si sono sposati”. Jon Peters ha parlato di Pamela Anderson come l’unica donna che ha catturato il suo interesse negli ultimi 30 anni di vita. “Pamela non ha mai visto il suo pieno potenziale come artista”, ha detto. “Deve ancora brillare in modo reale. C’è molto di più in lei di quanto sembri, o non la amerei così tanto”. Il nuovo marito ha continuato: “Ci sono ragazze bellissime dappertutto. Potrei scegliere, ma – per 35 anni – ho voluto solo Pamela. Mi fa impazzire – in senso buono. Lei mi ispira. La proteggo e la tratto nel modo in cui merita di essere trattata”. Peters è famoso per avere avuto una relazione di 12 anni con Barbra Streisand. L’uomo incontrò per la prima volta la Anderson mentre era nella dimora di Hugh Hefner. “Sono entrato e ho visto questo angioletto seduto al bar. Era Pammy. Aveva 19 anni. Sapevo che sarebbe stata una grande star”.

