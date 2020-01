Pamela Barretta/ “Enzo Capo non vuole sposarmi, la convivenza…” (Uomini e donne)

Pamela Barretta ed Enzo Capo sono felici e contenti. Hanno lasciato Uomini e donne nel mezzo di una vera e propria burrasca che, a quanto pare, ha portato loro bene visto che la loro storia va avanti a gonfie vele. Tutto ok quindi se non fosse che su alcuni punti i due hanno delle divergenze e questo, a lungo andare, potrebbe rovinare il loro rapporto. I fan della coppia del trono over sono già in crisi e tutto perché Pamela Barretta, rispondendo ad una serie di domande dei fan, ha svelato che i punti su cui i due hanno dei “problemi” sono proprio il matrimonio e la convivenza ovvero il loro futuro come coppia. Proprio questo fa temere il peggio perché riguardo al matrimonio Pamela, mostrando una foto che la ritrae in abito da sposa, rivela: “Enzo è contro il matrimonio anche se a me piacerebbe un giorno…”.

PAMELA BARRETTA ED ENZO CAPO SI SPOSANO DOPO UOMINI E DONNE?

A quanto pare, però, il cavaliere del trono over non è solo contrario al matrimonio ma sembra essere impossibilitato anche ad una possibile convivenza. Anche a questo quesito ha risposto Pamela Barretta rivelando: “E’ difficile, abbiamo due attività di cui tenere conto, vedremo..” Misteriosamente poi questa ultima risposta è stata cancellata dalla dama e non si capisce bene se lo abbia fatto proprio per via della reazione di Enzo o solo perché si è accorta di aver detto un po’ troppo. Rimane il fatto che lui lavora fuori dall’Italia mentre lei ha rilevato una scuola per estetiste e parrucchieri nella sua bella Puglia, ci sarà un punto di incontro? Dove? Per adesso farete bene a posare il vestito delle cerimonie perché i due non si diranno sì molto presto…

