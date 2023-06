Pamela Camassa attacca Helena all’Isola: “Non gliene frega niente di noi”/ “È finta, pensa solo al cibo”

Helena Prestes tenta un riavvicinamento col gruppo a l’Isola dei Famosi 2023 ma le cose vanno male

Arriva un tentativo di riavvicinamento di Helena Prestes al gruppo a l’Isola dei Famosi 2023. Rimasta sola dopo l’eliminazione di Nathaly Caldonazzo, la naufraga ha deciso di accogliere l’invito di Andrea Lo Cicero di stare con loro, invito poi rinnovato anche da Pamela Camassa. Quest’ultima l’ha invitata a mangiare col gruppo, pur non credendo ancora alla sua buona fede.

“Già sapevo che sicuramente avrebbe voluto mangiare con noi perché mangia un po’ di più, quindi ho detto ‘Vabbè, glielo chiedo’, e da lì è partita tutta la trafila…” ha raccontato Pamela in confessionale. Durante il momento del pranzo, Helena ha infatti spiegato i motivi del suo allontanamento dal gruppo, innescando però nuovi scontri. “Perdonate ma io non mi sono sentita a mio agio a parlare con persone che dicono ‘Io non parlo con lei, a me non mi piace lei…’ A me va di condividere con chi apprezza la mia presenza.”, le parole della brasiliana.

“Abbiamo cercato di farle capire che è proprio il modo che lei ha di porsi con noi sbagliato, e invece lei parla solo di cose del cibo. Gira tutto intorno al cibo, non gliene frega niente delle persone.” ha tuonato allora Pamela, che ha poi comunicato il suo pensiero anche a Lo Cicero: “Secondo me a lei non frega niente di stare con noi, è finta come cosa questo suo avvicinamento. Lei fa questo switch da cagnolina bastonata, che adesso è ‘peace & love’… Lo fa perché è sola ora? Allora doveva pensarci prima!” Per il momento continuano dunque i dissapori tra Helena e il gruppo.

