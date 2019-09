Pamela Camassa/ “Il mio sogno da adolescente diventa realtà” (Amici Celebrities)

Pamela Camassa non può che essere febbricitante per la sua nuova avventura che la porterà sul piccolo schermo di Canale 5. A partire da oggi, sabato 21 settembre 2019, sarà infatti concorrente di Amici Celebrities e la vedremo in particolare con la maglia della squadra dei Bianchi. La moglie di Filippo Bisciglia sta per lanciarsi in quella che definisce “un’esperienza unica, uno show bellissimo“, felice di essere stata reclutata nel programma di Maria De Filippi. “Il mio sogno da adolescente sta diventando realtà“, confessa poi alla fine di un recente post, in cui si mostra orgogliosa e sorridente con la maglia che l’accompagnerà in quest’avventura. Clicca qui per guardare la foto di Pamela Camassa. Non è soltanto la felicità a renderla ancora più luminosa, ma anche quel velo di paura per il debutto del talent. Come andrà a finire? I fan sono sicuri che riuscirà a portare a casa un successo, fra cui anche qualcuno più famoso, come Bianca Guaccero. “Spacca Pami che sai fare tutto!“, scrive infatti in un commento.

Pamela Camassa: con Filippo Bisciglia anche ad Amici Celebrities

Non ci sono dubbi sul fatto che Pamela Camassa sia il grande amore della vita di Filippo Bisciglia. Il conduttore noto per la guida di Temptation Island ha raccontato infatti a Gente che la coppia vorrebbe anche un figlio. Ad undici anni di distanza dalla nascita ufficiale del loro amore, Pamela è stata la prima a fare un passo avanti per impedire che Filippo volasse via. “Oltre all’aspetto fisico, che ti colpisce, è una persona che lascia il segno“, ha detto la showgirl a Vieni da me. Lui è un gran chiacchierone ed è un precisino, tanto che arriva a rimproverare la compagna per la gestione della casa. “Uno stimolo, perché io sono molto pigra“, aggiunge poi svelando di vedere in questo lato del carattere di Bisciglia qualcosa di positivo anche per se stessa. “Ti risceglierei per la persona meravigliosa, fantastica e onesta che sei“, ha replicato il conduttore in un videomessaggio, proprio in occasione dell’ospitata della Camassa nel salotto di Caterina Balivo. Un forte amore quindi il loro, in cui però a quanto pare c’è anche un terzo incomodo: il tonno. Nella sua piccola incursione indiretta, Filippo infatti ha svelato che la sua Pamy è solita fargli mangiare il tonno, da solo o con i pomodori oppure con i fagioli.

