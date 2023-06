Pamela Camassa prima finalista all’Isola, Filippo Bisciglia al settimo cielo/ “Fiero di te, sei super!”

Pamela Camassa prima finalista all’Isola dei Famosi 2023: la reazione del compagno Filippo Bisciglia

Pamela Camassa si è aggiudicata non senza fatica il posto da prima finalista de l’Isola dei Famosi 2023. Nella puntata del 5 giugno, la naufraga ha affrontato una serie di sfide, riuscendo a battere tutti i suoi avversari in forza e resistenza. Questo le ha assicurato un posto nella finale che si terrà tra due settimane, il 19 giugno, durante la quale verrà proclamato il vincitore di questa edizione.

Tanti telespettatori hanno allora atteso con ansia la reazione del suo compagno Filippo Bisciglia, che infatti non è tardata ad arrivare. Con una serie di stories pubblicate su Instagram, il conduttore ha espresso tutta la sua gioia e il suo orgoglio nei confronti della storica fidanzata.

Filippo Bisciglia orgoglioso di Pamela Camassa: i complimenti social

“Pamy sono fiero di te!” ha scritto Filippo Bisciglia sui social, condividendo il momento in cui Pamela ha vinto la prova per il primo finalista in un’ardua sfida con Cristina Scuccia. Ha poi condiviso una serie di momenti dalla puntata, ringraziando anche Alvin per il supporto dato a Pamela come a tutti gli altri naufraghi.

Ricordiamo che solo qualche settimana fa, per Pamela, proprio all’Isola, è arrivato questo messaggio da parte del suo Filippo: “Ciao ninni. Mi manchi tantissimo. Sappi che ti guardo sempre, sei fighissima. Mi stai piacendo caratterialmente, mentalmente. Poi mi piace quando dici le cose senza avere peli sulla lingua, quindi brava Pamy, continua così! Unica cosa. Io avrei reagito diversamente alla nomination fatta da un amico che dice di nominarmi per strategia. Pamy i rapporti umani hanno più valore della strategia”.

